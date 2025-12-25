قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلوت يدعم محمد صلاح في كأس أمم إفريقيا| ماذا فعل؟
الحلم الغائب.. محمد صلاح يطمع في لقب أول مع الفراعنة ويطارد رقم حسام حسن التاريخي
ننشر.. الفائز في جنوب سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
متفحمة داخل سجادة.. العثور على جثة فتاة بأرض زراعية في أخميم بسوهاج
حين تختل ساعة الطبيعة.. فصول السنة لم تعد متزامنة حول العالم| إيه الحكاية؟
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر
بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالموز.. عودة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي بالقليوبية
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بعدد من الكنائس في المنصورة
القنصل المصري بالرياض: إقبال المصريين في الخارج على جولة إعادة انتخابات النواب غير متوقع
الفائز في شمال سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
بعد إعلان النتيجة .. ما حصص الأحزاب والمستقلين في إعادة المرحلة2؟
انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز على الطريق الزراعي بطوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مرموش وصلاح ضمن تشكيل الأفضل في الجولة الأولى من أمم إفريقيا

عمر مرموش ومحمد صلاح
عمر مرموش ومحمد صلاح
عبدالله هشام

تواجد ثنائي منتخب مصر محمد صلاح وعمر مرموش في التشكيلة المثالية للجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.


وشهدت التشكيلة المثالية للجولة الأولى حسب"سوفا سكور" المتخصصة في تقييم أداء اللاعبين، اليوم الخميس،تواجد الرباعي العربي محمد صلاح وعمر مرموش، إلى جانب النجم الجزائري رياض محرز، والتونسي إلياس العاشوري، بعدما قدموا مستويات مميزة وأسهموا بأدوار حاسمة مع منتخباتهم في الجولة الأولى.

وغاب لاعبو منتخب المغرب عن التشكيل، رغم فوز منتخب المغرب على جزر القمر بهدفين دون مقابل في اللقاء الافتتاحي الذي أقيم السبت الماضي.

 ورغم التفوق الواضح للمنتخب المغربي على مجريات المباراة، إلا أن الأداء الجماعي طغى دون بروز فردي لافت، وهو ما انعكس على اختيارات التشكيل المثالي.

وكان تألق رياض محرز وإلياس العاشوري أكثر بروزًا، بعدما سجل كل منهما هدفين، ليساهما بقوة في انتصار الجزائر على السودان، وتونس على أوغندا على الترتيب، ليتصدر المنتخبان مجموعتيهما مع نهاية الجولة الأولى.

ويقود الخط الأمامي في التشكيل المثالي مهاجم منتخب السنغال نيكولاس جاكسون، الذي سجل هو الآخر ثنائية، أسهمت في الفوز العريض لمنتخب بلاده على بوتسوانا، ومنحت "أسود التيرانجا" بداية مثالية في مشوارهم بالبطولة.

محمد صلاح عمر مرموش أمم أفريقيا أفضل لاعب في أفريقيا منتخب المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق صباحاً.. وهذه هي المناطق المتأثرة

ترشيحاتنا

جانب من المزايدة

مزايدة علنية في العاشر من رمضان لبيع الأشجار الخشبية

زيارة مفاجئة لرئيس إيجاس لشركة الوسطاني للبترول

البترول: زيارة مفاجئة لرئيس إيجاس لشركة الوسطاني

وحيد عتيق

وحيد عتيق: توسعات إنتاج المحاليل الطبية تعزز الأمن الصحي وزيادة الصادرات

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد