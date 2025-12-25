مرموش وصلاح ضمن تشكيل الأفضل في الجولة الأولى من أمم إفريقيا

تواجد ثنائي منتخب مصر محمد صلاح وعمر مرموش في التشكيلة المثالية للجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.



وشهدت التشكيلة المثالية للجولة الأولى حسب"سوفا سكور" المتخصصة في تقييم أداء اللاعبين، اليوم الخميس،تواجد الرباعي العربي محمد صلاح وعمر مرموش، إلى جانب النجم الجزائري رياض محرز، والتونسي إلياس العاشوري، بعدما قدموا مستويات مميزة وأسهموا بأدوار حاسمة مع منتخباتهم في الجولة الأولى.

وغاب لاعبو منتخب المغرب عن التشكيل، رغم فوز منتخب المغرب على جزر القمر بهدفين دون مقابل في اللقاء الافتتاحي الذي أقيم السبت الماضي.

ورغم التفوق الواضح للمنتخب المغربي على مجريات المباراة، إلا أن الأداء الجماعي طغى دون بروز فردي لافت، وهو ما انعكس على اختيارات التشكيل المثالي.

وكان تألق رياض محرز وإلياس العاشوري أكثر بروزًا، بعدما سجل كل منهما هدفين، ليساهما بقوة في انتصار الجزائر على السودان، وتونس على أوغندا على الترتيب، ليتصدر المنتخبان مجموعتيهما مع نهاية الجولة الأولى.

ويقود الخط الأمامي في التشكيل المثالي مهاجم منتخب السنغال نيكولاس جاكسون، الذي سجل هو الآخر ثنائية، أسهمت في الفوز العريض لمنتخب بلاده على بوتسوانا، ومنحت "أسود التيرانجا" بداية مثالية في مشوارهم بالبطولة.