قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 أحدهم مصابة بنزيف بالعين .. تطورات حالة مصابي عقار إمبابة المنهار
تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل
الصحة: 117 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظات
سيراميك كليوباترا يتأهل لدور الـ 16بكأس مصر بثنائية في أبوقير
رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
إعلام عبري: ضغوط أمريكية تدفع إسرائيل للتراجع عن تصريحات الاستيطان في غزة
ما أيام صيام شهر رجب التي كان الرسول يحرص عليها؟.. اعرف سُنة النبي
الصليب الأحمر: مستشفيات قطاع غزة تحت ضغط كبير .. وخيام النازحين متهالكة
فصل الخدمات عن المنطقة.. إخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار
الخطيب يبحث إنشاء مصنع منسوجات تركي جديد باستثمارات 70 مليون دولار
لجنة القطاع التجاري تعلن قرب تطبيق لائحة موحدة بكليات التجارة والتخرج 3 سنوات
استمرار البحث عن مفقود أسفل أنقاض منزلين منهارين بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة تشيد بـ مرموش

مرموش
مرموش
باسنتي ناجي

أشاد إتحاد الكرة المصرية بـ أداء اللاعب عمر مرموش في مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وكتبت الصفحة الرسمية لإتحاد الكرة المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"سجل الهدف الأول " 

أفضل لاعب في المباراة 

أداء رائع للأمير مرموش في مستهل مشوارنا بكأس الأمم ".

وكانت قد أسفرت أول أربع مباريات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب عن انطلاقة قوية ومليئة بالإثارة، حيث شهدت المواجهات ندية واضحة وحسمًا صعبًا في النتائج، إلى جانب بروز عدد من النجوم الذين لعبوا أدوارًا حاسمة مع منتخباتهم، ونجحوا في خطف الأضواء خلال الجولة الأولى.

في مباراة الافتتاح، نجح منتخب المغرب في تحقيق فوز مستحق على جزر القمر بنتيجة 2-0، في لقاء أكد خلاله أسود الأطلس جاهزيتهم للمنافسة على اللقب.

وبرز إبراهيم دياز كأفضل لاعب في المباراة بعدما قدّم أداءً متكاملًا، جمع بين التحركات الذكية وصناعة الخطورة، ليؤكد قيمته الكبيرة في تشكيلة المنتخب المغربي، ويمنح جماهير بلاده جرعة ثقة مبكرة في مشوار البطولة.

وفي مواجهة متوازنة، تعادل منتخب مالي مع زامبيا بنتيجة 1-1، في لقاء شهد صراعًا قويًا في وسط الملعب.

ورغم عدم تحقيق الفوز، خطف لاسينا سينايوكو الأضواء، بعدما قدّم أداءً مميزًا على المستوى الفردي، وكان الأكثر نشاطًا وتأثيرًا في صفوف منتخب مالي، لينال جائزة أفضل لاعب في المباراة عن جدارة.

واصلت الجولة الأولى تقديم مباريات مثيرة، حيث حقق منتخب جنوب إفريقيا فوزًا صعبًا على أنجولا بنتيجة 2-1.

اللقاء اتسم بالندية حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يحسمه منتخب البافانا بافانا. وتألق لايل فوستر بشكل لافت، سواء من حيث التحركات الهجومية أو الضغط المستمر على دفاع المنافس، ليحصد جائزة رجل المباراة بعد دور مؤثر في تحقيق الانتصار.

واختتم منتخب مصر مبارياته في الجولة الأولى بفوز شاق على زيمبابوي بنتيجة 2-1، بعد مباراة شهدت توترًا حتى اللحظات الأخيرة. 

وبرز عمر مرموش كأفضل لاعب في اللقاء، بعدما سجل هدف التعادل بمجهود فردي مميز أعاد الفراعنة إلى أجواء المباراة، ومهّد الطريق أمام الفوز القاتل في الدقائق الأخيرة، ليؤكد أهميته المتزايدة داخل صفوف المنتخب المصري.

كشفت أول أربع مباريات عن مستوى فني متقارب بين المنتخبات، وعن أسماء مرشحة للعب أدوار بارزة في الأدوار المقبلة. ومع استمرار المنافسات، تبدو بطولة أمم إفريقيا المغرب 2025 مقبلة على صراع مفتوح، عنوانه النجوم الحاضرون بقوة والطموحات الكبيرة لدى جميع المنتخبات.

مرموش الاهلي الزمالك ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

الطالبة جنى

إحالة المتهمة بدهس طالبة التجمع لمحكمة الجنح .. وتحديد جلسة لنظر المحاكمة

أرشيفية

إخماد حريق في مخلفات بلاستيك بمصنع لوحات كهربائية بأكتوبر

لقطات من البحث عن المفقودين

سيدة وأطفالها الثلاثة.. البحث عن مفقودين أسفل عقار إمبابة

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
نيسان فيرسا

أدوية شائعة يتناولها الرجال يوميًا قد تضعف الرغبة الجنـ.ـسية دون أن ينتبهوا

القدرة الذكورية
القدرة الذكورية
القدرة الذكورية

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

فيديو

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد