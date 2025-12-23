مرموش ودياز.. نجوم الجولة الأولى يفرضون بصمتهم في أمم أفريقيا بعد أربع مباريات قوية

أسفرت أول أربع مباريات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب عن انطلاقة قوية ومليئة بالإثارة، حيث شهدت المواجهات ندية واضحة وحسمًا صعبًا في النتائج، إلى جانب بروز عدد من النجوم الذين لعبوا أدوارًا حاسمة مع منتخباتهم، ونجحوا في خطف الأضواء خلال الجولة الأولى.

إبراهيم دياز يقود المغرب بثقة

في مباراة الافتتاح، نجح منتخب المغرب في تحقيق فوز مستحق على جزر القمر بنتيجة 2-0، في لقاء أكد خلاله أسود الأطلس جاهزيتهم للمنافسة على اللقب.

وبرز إبراهيم دياز كأفضل لاعب في المباراة بعدما قدّم أداءً متكاملًا، جمع بين التحركات الذكية وصناعة الخطورة، ليؤكد قيمته الكبيرة في تشكيلة المنتخب المغربي، ويمنح جماهير بلاده جرعة ثقة مبكرة في مشوار البطولة.

لاسينا سينايوكو يتألق مع مالي رغم التعادل

وفي مواجهة متوازنة، تعادل منتخب مالي مع زامبيا بنتيجة 1-1، في لقاء شهد صراعًا قويًا في وسط الملعب.

ورغم عدم تحقيق الفوز، خطف لاسينا سينايوكو الأضواء، بعدما قدّم أداءً مميزًا على المستوى الفردي، وكان الأكثر نشاطًا وتأثيرًا في صفوف منتخب مالي، لينال جائزة أفضل لاعب في المباراة عن جدارة.

لايل فوستر يقود جنوب أفريقيا لعبور أنجولا

واصلت الجولة الأولى تقديم مباريات مثيرة، حيث حقق منتخب جنوب إفريقيا فوزًا صعبًا على أنجولا بنتيجة 2-1.

اللقاء اتسم بالندية حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يحسمه منتخب البافانا بافانا. وتألق لايل فوستر بشكل لافت، سواء من حيث التحركات الهجومية أو الضغط المستمر على دفاع المنافس، ليحصد جائزة رجل المباراة بعد دور مؤثر في تحقيق الانتصار.

عمر مرموش نجم فوز مصر الصعب

واختتم منتخب مصر مبارياته في الجولة الأولى بفوز شاق على زيمبابوي بنتيجة 2-1، بعد مباراة شهدت توترًا حتى اللحظات الأخيرة.

وبرز عمر مرموش كأفضل لاعب في اللقاء، بعدما سجل هدف التعادل بمجهود فردي مميز أعاد الفراعنة إلى أجواء المباراة، ومهّد الطريق أمام الفوز القاتل في الدقائق الأخيرة، ليؤكد أهميته المتزايدة داخل صفوف المنتخب المصري.

مؤشرات مبكرة لمنافسة مشتعلة

كشفت أول أربع مباريات عن مستوى فني متقارب بين المنتخبات، وعن أسماء مرشحة للعب أدوار بارزة في الأدوار المقبلة. ومع استمرار المنافسات، تبدو بطولة أمم إفريقيا المغرب 2025 مقبلة على صراع مفتوح، عنوانه النجوم الحاضرون بقوة والطموحات الكبيرة لدى جميع المنتخبات.