ملعب أدرار يشهد الظهور الأول للفراعنة أمام زيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية 2025"

تترقب جماهير كرة القدم في مصر والعالم العربي مواجهة قوية تجمع منتخب مصر بنظيره منتخب زيمبابوي، والتي تنطلق في العاشرة مساءا على ملعب أدرار بمدينة أكادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وسط أجواء جماهيرية وإعلامية كبيرة، حيث يسعى الفراعنة إلى بداية قوية تعزز فرصهم في المنافسة على اللقب القاري.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

ويُذاع اللقاء عبر beIN Sports HD، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع بث مباشر عالي الجودة وتعليق عربي، بالإضافة إلى استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.

كما تُبث المباراة على بعض القنوات الإفريقية المفتوحة، أبرزها القناة الجزائرية الأرضية.

ويأمل المنتخب المصري في الظهور بشكل مميز والانطلاق بأول ثلاث نقاط من هذه الجولة، لتكون البداية المثالية في مشوار كأس الأمم الإفريقية 2025.