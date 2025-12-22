خالد الغندور يطرح سؤالاً للجماهير قبل انطلاق مباراة مصر وزيمبابوي

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً للجماهير قبل انطلاق مباراة مصر و زيمبابوي في اولي الجولات المجموعة في كأس الأمم.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"توقع مباراة مصر النهاردة واكسب فانلة المنتخب ١٠ توقعات سليمة":



قبل ساعات من مواجهة منتخب مصر ونظيره الزيمبابوي تبرز علامات الاستفهام حول فكر المدير الفني الروماني ماريو ميرينيكا الذي يتولى القيادة الفنية لمنتخب زيمبابوي حديثًا في تجربة لا تزال غامضة رغم خبرته العمرية.

صدق أو لا تصدق، ميرينيكا البالغ من العمر 61 عامًا لم يخض خلال مسيرته التدريبية سوى 17 مباراة فقط كمدير فني وهو رقم يثير الدهشة مقارنة بعمره وخبرته الطويلة داخل كرة القدم والتي جاءت أغلبها في مناصب المدير الرياضي المدير التقني مساعد المدرب والعمل ضمن فرق الاستكشاف "السكاوتنج".

وتولى المدرب الروماني تدريب منتخب زيمبابوي قبل نحو شهر ونصف فقط خلفًا للألماني ميشيل نيس الذي لم يحقق سوى فوزين خلال 14 مباراة مع المنتخب الزيمبابوي.

وحتى الآن قاد ميرينيكا زيمبابوي في مباراتين وديتين فاز في الأولى على قطر بنتيجة 2-1 قبل أن يخسر أمام الجزائر 3-1 وهي نتائج تعكس منتخبًا أقل على الورق من مصر لكنه لا يمكن الاستهانة به.