قبل بداية مشوار المنتخب في كأس أمم أفريقيا..أشرف صبحي يوجه طلبًا للأسرة المصرية والشباب

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة رسالة مؤثرة قبل بداية مشوار منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.

وكتب أشرف صبحي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك:"مجرد مشاعر من مواطن مصري ربنا سبحانه وتعالي كلفوا بمسئولية من قبل قيادته السياسية قد تتواتر الاحداث التي تأتي بالرأي والرأي الاخر، وفي عملنا بمسئولياتنا نتحمل ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها".

وتابع:"لكن سنسعي دئوبين دون كللا او ملل لخدمة، الوطن في جمهوريته الجديدة، لكني ادعوا كل الشباب، وأيضاً كل الإعلاميين، والأسرة المصرية ان نتكاتف خلف منتخباتنا الوطنية". وواصل:"الحمد لله، أبطال مصر في الألعاب الفردية، أبطال العالم في كل الألعاب ونثق بهم وندعمهم، حتي الملتقي الكبير أولمبياد، لوس انجلوس، واليوم حتي يناير أن شاء الله ندعم ونلتف ونشجع منتخب مصر لكرة القدم وندعوا لهم بالتوفيق في رحلة حتي كأس العالم، امريكا، كندا، المكسيك، ومنتخب مصر أولا والوطن في قلب الجميع".

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لبداية مشواره في بطولة أمم أفريقيا، بمواجهة نظيره زيمبابوي مساء اليوم الأثنين، في رحلة البحث عن استعادة اللقب القارين والتتويج بالنجمة الثامنة.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، أن هناك تواصل مع الاتحادات الرياضية لحوكمة الأداء الرياضي، وفقا لعدد من الضوابط.

ولفت إلى وزير الشباب، إلى أن هناك اجتماعات تتم مع الأندية الرياضية لتحديد مفاهيم المؤسسات الرياضية، بهدف تحقيق الاستقلالية.