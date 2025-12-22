صبحي أمام الشيوخ: وضع ضوابط للجان الأوليمبية والبارليمبية ونظم الاتحادات

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، أن هناك تواصل مع الاتحادات الرياضية لحوكمة الأداء الرياضي، وفقا لعدد من الضوابط.

ولفت إلى وزير الشباب، إلى أن هناك اجتماعات تتم مع الأندية الرياضية لتحديد مفاهيم المؤسسات الرياضية، بهدف تحقيق الاستقلالية.

وأكد وضع ضوابط للجان الاوليمبية والبارليمبية، وكذلك الضوابط الخاصة بالنظم الأساسية للاتحادات الرياضية، بما لا يخل بدور الدولة والتزامها مع المؤسسات الرياضية، وكذلك إشهار الأندية والشركات العاملة فى الاستثمار الرياضي.

و أكد وزير الشباب والرياضة، على أهمية العمل على تطوير العلوم البينية لإخراج منهج متكامل للعلوم الرياضية.

و أضاف : نعمل على تطوير ملف الرياضة على كافة المستويات، لإعداد تعديلات على قانون نقابة المهن الرياضية استنادا للحق المكفول للدولة بموجب الدستور.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.