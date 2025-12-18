قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإفتاء: استطلاع هلال شهر رجب 2025 السبت
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة
لافروف يصل القاهرة للمشاركة في منتدى الشراكة الروسية الأفريقية
الحكومة تعلن استهداف استثمارات بقيمة 7.1 مليار دولار.. ما القصة؟
زيارة البرهان إلى القاهرة.. رسائل حاسمة وخطوط حمراء ترسم ملامح الدور المصري في الأزمة السودانية
الحاسوب العملاق يوجه صدمة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا .. ماذا يحدث؟
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تسترجعها؟
درجة الحرارة في الليل 11 مئوية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
سجل بياناتك الآن.. شروط التقديم في إشراف حج الجمعيات الأهلية 2026
23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في أسيوط
تحذير للمسافرين.. شبورة كثيفة تضرب الطرق صباح الجمعة وانخفاض في الرؤية الأفقية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

اتحاد الدراجات النارية ينظم مبادرة سلامتك على الطريق بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

مبادرة سلامتك في الطريق
مبادرة سلامتك في الطريق
محمد سمير

استمرار لمتابعة وزارة الشباب والرياضة  لمبادرة "سلامتك على الطريق" للتوعية بالقيادة الآمنة الدكتورة وفاة موسى
رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية تتابع مبادرة سلامتك على الطريق علي كافة المحاور والطرق الرئيسية أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة "سلامتك على الطريق"، بتنظيم الاتحاد المصري للدراجات النارية، والتى تهدف إلي التوعية بالقيادة الآمنة ونشر ثقافة السلامة المرورية بين الشباب ومستخدمي الدراجات النارية .

وتأتي المبادرة في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتعزيز جهود الوزارة في حماية الشباب والحد من الحوادث على الطرق، من خلال تنفيذ ورش عمل، وعروض توضيحية، وبرامج تدريبية ميدانية لتعريف المشاركين بقواعد القيادة السليمة وطرق ارتداء معدات الحماية وأهمية الالتزام باشتراطات المرور.

وأشادت الدكتورة وفاة موسى بدور الاتحاد المصري للدراجات النارية في هذة المبادرة ويأتي ذلك نتيجة التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية والمجتمع المدني للحد من حوادث الطرق وزيادة التوعية بالقيادة الآمنة على الطرق .

وقالت رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية بأن مبادرة سلامتك على الطريق هي أحد الخطوات التى تساهم في سلامة المواطنين والحد من حوادث الطرق وذلك بارتداء معدات الحماية والالتزام باشتراطات المرور حفاظا على حياة المواطنين .

وأضافت الدكتورة وفاء موسى بأن مبادرة سلامتك على الطريق تهدف إلي الحفاظ على حياة المواطنين بالتعاون مع الاتحاد المصري للدراجات النارية التى تنظم المبادرة وتعليم المشاركين بطرق وتعاليم القيادة السليمة حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين.

احترس منها .. أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أميرة فتحي وعاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

