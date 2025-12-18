اتحاد الدراجات النارية ينظم مبادرة سلامتك على الطريق بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

استمرار لمتابعة وزارة الشباب والرياضة لمبادرة "سلامتك على الطريق" للتوعية بالقيادة الآمنة الدكتورة وفاة موسى

رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية تتابع مبادرة سلامتك على الطريق علي كافة المحاور والطرق الرئيسية أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة "سلامتك على الطريق"، بتنظيم الاتحاد المصري للدراجات النارية، والتى تهدف إلي التوعية بالقيادة الآمنة ونشر ثقافة السلامة المرورية بين الشباب ومستخدمي الدراجات النارية .

وتأتي المبادرة في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتعزيز جهود الوزارة في حماية الشباب والحد من الحوادث على الطرق، من خلال تنفيذ ورش عمل، وعروض توضيحية، وبرامج تدريبية ميدانية لتعريف المشاركين بقواعد القيادة السليمة وطرق ارتداء معدات الحماية وأهمية الالتزام باشتراطات المرور.

وأشادت الدكتورة وفاة موسى بدور الاتحاد المصري للدراجات النارية في هذة المبادرة ويأتي ذلك نتيجة التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية والمجتمع المدني للحد من حوادث الطرق وزيادة التوعية بالقيادة الآمنة على الطرق .

وقالت رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية بأن مبادرة سلامتك على الطريق هي أحد الخطوات التى تساهم في سلامة المواطنين والحد من حوادث الطرق وذلك بارتداء معدات الحماية والالتزام باشتراطات المرور حفاظا على حياة المواطنين .

وأضافت الدكتورة وفاء موسى بأن مبادرة سلامتك على الطريق تهدف إلي الحفاظ على حياة المواطنين بالتعاون مع الاتحاد المصري للدراجات النارية التى تنظم المبادرة وتعليم المشاركين بطرق وتعاليم القيادة السليمة حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين.