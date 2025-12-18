قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الموبايلات كلمة سر.. حبس "ستهم" بتهمة الدعـ.ـارة والفـ.ـجور
ترامب: الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق لي وأرغب في استضافته
من أكبر أسباب الوفاة .. احترس هذه الأطعمة تصيب بأمراض القلب
الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير
منتخب المغرب يحصد 7 ملايين دولار جائزة تتويجه ببطولة كأس العرب
صحح مفاهيمك .. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة 19 ديسمبر 2025
رأيت ما لا يُحتمل| مواطن يروي مأساة نبش قبر ابنته بعد دفنها بـ 48 ساعة
جمع وتعقيم | خطة عاجلة للسيطرة على الكلاب الضالة
حاجة لله يا بيه .. حبس 12 متسولا في القاهرة والجيزة
رعب داخل غرفة النوم | تفاصيل اقتحام أتوبيس لشقة مواطن أثناء نومه
إصابة مرشح بدمياط بأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا .. خطوة بخطوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات كيا k4 موديل 2024 في السعودية

كيا K4
كيا K4
صبري طلبه

تواصل كيا الكورية تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي، من خلال طرح سيارتها K4 التي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان، وتقدم السيارة بعدد من التجهيزات، مع باقة من الخيارات والفئات.

الأداء الفني لسيارة كيا K4

تعتمد كيا K4 على منظومة محركات متنوعة، حيث تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر، يولد قوة 123 حصانًا، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات مع نظام دفع أمامي، أما الخيار الثاني فيعتمد على محرك أكبر بسعة 2.0 لتر، يوفر قوة 152 حصانًا وعزم دوران يبلغ 192 نيوتن متر، مع ناقل حركة مماثل.

 كيا K4

نسخة تيربو بقوة 190 حصانًا 

تقدم كيا أيضًا نسخة أكثر ديناميكية من K4 مزودة بمحرك تيربو سعة 1.6 لتر، ينتج قوة تصل إلى 190 حصانًا وعزم دوران 265 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متطور من ثماني سرعات، ما إلى جانب معدل استهلاك وقود يصل إلى 16.3 كيلومتر لكل لتر.

منظومة أمان وتجهيزات السيارة كيا K4

تمتلك كيا K4 حزمة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث تضم ست وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب توزيع قوة الكبح والتحكم بالجر، كما تتوفر أنظمة متقدمة تشمل مثبت سرعة متكيف، والتنبيه عند مغادرة المسار، والمساعدة على البقاء ضمنه، إضافة إلى مراقبة النقطة العمياء والتنبيه من حركة المرور الخلفية، مدعومة بكاميرا محيطية وحساسات أمامية وخلفية.

في الداخل، توفر K4 تجهيزات متقدمة للسائق والركاب، تشمل مقعدًا كهربائيًا بذاكرة تعديل مع التبريد والتدفئة، وتضم المقصورة شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، وشاشة ترفيه بنفس الحجم تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إضافة إلى نظام صوتي مكوّن من ثماني سماعات، وشاحن لاسلكي، وإضاءة داخلية محيطية.

 كيا K4

أسعار السيارة كيا K4

تقدم كيا K4 في السوق السعودي بعدة فئات، تبدأ بفئة LX بمحرك 1.6 لتر بسعر 84,999 ريال، تليها فئة LX بمحرك 2.0 لتر بسعر 90,480 ريال.

أما فئة EX1 فتصل إلى 100,854 ريال، في حين تأتي فئة SX1 GT Line بسعر 110,907 ريال، وفئة SX2 GT Line الأعلى تجهيزًا بسعر 127,591 ريال سعودي.

كيا K4 كيا K4 أسعار كيا K4 أسعار كيا K4 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

مدبولي

زيادة المعاشات 1 يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحد الأدنى؟

مباراة المغرب والأردن

التردد متاح.. موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

ترشيحاتنا

الرهبان الفرنسيسكان

الرهبان الفرنسيسكان بالأقصر يعقدون لقاء روحيا استعدادا لعيد الميلاد بدير العائلة المقدسة

مدبولي ونظيره اللبناني

نشاط مكثف لمدبولي غدا في لبنان.. تفاصيل

خيول

مذكرة تعاون بين مصر والأردن في مجال تصدير الخيول

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)

علامات مبكرة تكشف سرطان القولون والمستقيم: ماذا يجب أن تعرف؟

أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

فيديو

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد