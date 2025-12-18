سعر ومواصفات كيا k4 موديل 2024 في السعودية

تواصل كيا الكورية تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي، من خلال طرح سيارتها K4 التي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان، وتقدم السيارة بعدد من التجهيزات، مع باقة من الخيارات والفئات.

الأداء الفني لسيارة كيا K4

تعتمد كيا K4 على منظومة محركات متنوعة، حيث تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر، يولد قوة 123 حصانًا، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات مع نظام دفع أمامي، أما الخيار الثاني فيعتمد على محرك أكبر بسعة 2.0 لتر، يوفر قوة 152 حصانًا وعزم دوران يبلغ 192 نيوتن متر، مع ناقل حركة مماثل.

كيا K4

نسخة تيربو بقوة 190 حصانًا

تقدم كيا أيضًا نسخة أكثر ديناميكية من K4 مزودة بمحرك تيربو سعة 1.6 لتر، ينتج قوة تصل إلى 190 حصانًا وعزم دوران 265 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متطور من ثماني سرعات، ما إلى جانب معدل استهلاك وقود يصل إلى 16.3 كيلومتر لكل لتر.

منظومة أمان وتجهيزات السيارة كيا K4

تمتلك كيا K4 حزمة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث تضم ست وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب توزيع قوة الكبح والتحكم بالجر، كما تتوفر أنظمة متقدمة تشمل مثبت سرعة متكيف، والتنبيه عند مغادرة المسار، والمساعدة على البقاء ضمنه، إضافة إلى مراقبة النقطة العمياء والتنبيه من حركة المرور الخلفية، مدعومة بكاميرا محيطية وحساسات أمامية وخلفية.

في الداخل، توفر K4 تجهيزات متقدمة للسائق والركاب، تشمل مقعدًا كهربائيًا بذاكرة تعديل مع التبريد والتدفئة، وتضم المقصورة شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، وشاشة ترفيه بنفس الحجم تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إضافة إلى نظام صوتي مكوّن من ثماني سماعات، وشاحن لاسلكي، وإضاءة داخلية محيطية.

كيا K4

أسعار السيارة كيا K4

تقدم كيا K4 في السوق السعودي بعدة فئات، تبدأ بفئة LX بمحرك 1.6 لتر بسعر 84,999 ريال، تليها فئة LX بمحرك 2.0 لتر بسعر 90,480 ريال.

أما فئة EX1 فتصل إلى 100,854 ريال، في حين تأتي فئة SX1 GT Line بسعر 110,907 ريال، وفئة SX2 GT Line الأعلى تجهيزًا بسعر 127,591 ريال سعودي.