فورد تتعاون مع الشرطة لحماية شاحنات F-150 من السرقة

في خطوة استباقية لمواجهة الأساليب المتطورة لسرقة السيارات، أعلنت شركة فورد عن شراكة استراتيجية مع أجهزة الشرطة لتعزيز أمن شاحناتها الشهيرة من طراز F-150.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً للتزايد الملحوظ في عمليات سرقة المركبات الحديثة عبر تقنية "استنساخ المفاتيح الإلكترونية"، وهي الطريقة الأسرع والأكثر شيوعًا التي يستخدمها المجرمون حاليًا لاختراق أنظمة الحماية وتشغيل المحرك في ثوانٍ معدودة.

مواجهة أساليب السرقة الحديثة واستعادة الصدارة الأمنية

أظهرت الإحصائيات الأخيرة تحولاً في قائمة السيارات الأكثر عرضة للسرقة، حيث انتقلت الصدارة السلبية من شاحنة فورد F-150 إلى منافستها شيفروليه سيلفرادو 1500.

ويعود هذا التراجع في معدلات سرقة شاحنات فورد إلى الجهود المكثفة التي بذلها الصانع الأمريكي لتطوير تكنولوجيا الأمان وتصعيب المهمة على اللصوص، مما جعل ملاك الموديلات الحديثة أقل عرضة للاستهداف مقارنة بالأعوام الماضية.

إطلاق خدمة فورد لتعقب المركبات وميزة تعطيل المحرك

شهد عام 2024 إطلاق خدمة "فورد للمركبات المسروقة" (Ford Stolen Vehicle Service) رسميًا مع طراز F-150، وهي حزمة برمجية متطورة تمنح الملاك سيطرة غير مسبوقة على شاحناتهم.

وتعد ميزة "منع التشغيل" (Start Inhibit) هي الجوهر التقني لهذا النظام، حيث تتيح لصاحب الشاحنة تعطيل المحرك تمامًا عن بعد من خلال تطبيق الهاتف، مما يجعل الشاحنة غير قابلة للقيادة حتى لو نجح اللص في اختراق الأبواب أو استنساخ المفتاح.

لا تقتصر جهود فورد على الحلول التقنية الفردية، بل تمتد لتشمل تعاونًا وثيقًا مع دوائر الشرطة لضمان سرعة الاستجابة في حال وقوع حادثة سرقة.

هذا التكامل بين أنظمة التتبع المتطورة في الشاحنة وقواعد بيانات الشرطة يساهم في تضييق الخناق على الشبكات الإجرامية، حيث تعمل البرمجيات الجديدة كأداة ردع فعالة تجعل من سرقة شاحنات F-150 مخاطرة غير محسوبة للصوص، وتوفر لمسة إضافية من الطمأنينة لملاك الشاحنة الأكثر مبيعًا في العالم.