قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على شخصين يوجهان الناخبين عبر مكبر صوت بدمياط
الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
مجلس الوزراء يوافق علي منح بعض الشركات الرخصة الذهبية
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة
نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة بعد حريق شقتها بالإسكندرية
الوزراء يستعرض أهداف افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية "شباب بلد" لتمكين 13 مليون شخص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فورد تتعاون مع الشرطة لحماية شاحنات F-150 من السرقة

فورد
فورد
عزة عاطف

في خطوة استباقية لمواجهة الأساليب المتطورة لسرقة السيارات، أعلنت شركة فورد عن شراكة استراتيجية مع أجهزة الشرطة لتعزيز أمن شاحناتها الشهيرة من طراز F-150. 

وتأتي هذه الخطوة استجابةً للتزايد الملحوظ في عمليات سرقة المركبات الحديثة عبر تقنية "استنساخ المفاتيح الإلكترونية"، وهي الطريقة الأسرع والأكثر شيوعًا التي يستخدمها المجرمون حاليًا لاختراق أنظمة الحماية وتشغيل المحرك في ثوانٍ معدودة.

مواجهة أساليب السرقة الحديثة واستعادة الصدارة الأمنية

أظهرت الإحصائيات الأخيرة تحولاً في قائمة السيارات الأكثر عرضة للسرقة، حيث انتقلت الصدارة السلبية من شاحنة فورد F-150 إلى منافستها شيفروليه سيلفرادو 1500. 

ويعود هذا التراجع في معدلات سرقة شاحنات فورد إلى الجهود المكثفة التي بذلها الصانع الأمريكي لتطوير تكنولوجيا الأمان وتصعيب المهمة على اللصوص، مما جعل ملاك الموديلات الحديثة أقل عرضة للاستهداف مقارنة بالأعوام الماضية.

إطلاق خدمة فورد لتعقب المركبات وميزة تعطيل المحرك

شهد عام 2024 إطلاق خدمة "فورد للمركبات المسروقة" (Ford Stolen Vehicle Service) رسميًا مع طراز F-150، وهي حزمة برمجية متطورة تمنح الملاك سيطرة غير مسبوقة على شاحناتهم. 

وتعد ميزة "منع التشغيل" (Start Inhibit) هي الجوهر التقني لهذا النظام، حيث تتيح لصاحب الشاحنة تعطيل المحرك تمامًا عن بعد من خلال تطبيق الهاتف، مما يجعل الشاحنة غير قابلة للقيادة حتى لو نجح اللص في اختراق الأبواب أو استنساخ المفتاح.

لا تقتصر جهود فورد على الحلول التقنية الفردية، بل تمتد لتشمل تعاونًا وثيقًا مع دوائر الشرطة لضمان سرعة الاستجابة في حال وقوع حادثة سرقة. 

هذا التكامل بين أنظمة التتبع المتطورة في الشاحنة وقواعد بيانات الشرطة يساهم في تضييق الخناق على الشبكات الإجرامية، حيث تعمل البرمجيات الجديدة كأداة ردع فعالة تجعل من سرقة شاحنات F-150 مخاطرة غير محسوبة للصوص، وتوفر لمسة إضافية من الطمأنينة لملاك الشاحنة الأكثر مبيعًا في العالم.

فورد فورد F 150 سرقة السيارات تقنيات فورد سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

ذهب

تجاوز الـ 46 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

ترشيحاتنا

مصنع جنرال موتورز

هجوم أمريكي على جنرال موتورز بسبب إنتاج سيارات فوق قدرة المواطن العادي

فورد

فورد تتعاون مع الشرطة لحماية شاحنات F-150 من السرقة

فورد F-150

إنهاء إنتاج فورد F-150 لايتنينج يشعل ثورة بقيمة 20 مليار دولار

بالصور

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد