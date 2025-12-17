انزل وشارك.. إقبال كثيف على لجان انتخابات النواب بكفر الشيخ | صور

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم إقبالاً كبيرًا من المواطنين على انتخابات جولة الإعادة لاسيما في قرية الخادمية التابعة لمركز كفر الشيخ، وسط أجواء يسودها الحماس والإيجابية.

وأكد الإذاعي خالد حسني خليل، ومن أبناء قرية الخادمية، لـ «صدى البلد»، أن الانتخابات البرلمانية تشهد حضوراً لافتاً وكثيفاً خاصة في قرى المرشحين لعادات وتقاليد الريف والترابط وصلة الأرحام التي تربط الأسر والعائلات معاً.

وأشار إلى أن هذه الانتخابات البرلمانية سوف تنتهي ويبقي الحب والود بين الأهالي وجميع المرشحين لهم كل المحبة والاحترام والتقدير، وندعو الله أن يحفظ مصر وشعبها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي سياق متصل، فتحت 527 لجنة انتخابية بكفر الشيخ، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بجميع دوائر المحافظة في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء، وسط توافد ملحوظ من المواطنين.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن العملية الانتخابية تسير بانتظام واستقرار داخل جميع المراكز الانتخابية، بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية.