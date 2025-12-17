قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا ركود في القطاع العقاري.. مدبولي: مبيعات 2025 أفضل من الأعوام الماضية
مدبولي مع رؤساء المجالس التصديرية: الصادرات المصرية ستصل هذا العام لـ50 مليارا
اجتماع مرتقب للجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة تحويل الدعم العيني إلى نقدي
مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
مدبولي: : مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية
مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه
مجلس الوزراء: توقيع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام
محافظات

انزل وشارك.. إقبال كثيف على لجان انتخابات النواب بكفر الشيخ | صور

إقبال في كفر الشيخ
إقبال في كفر الشيخ
محمود زيدان

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم إقبالاً كبيرًا من المواطنين على انتخابات جولة الإعادة لاسيما في قرية الخادمية التابعة لمركز كفر الشيخ، وسط أجواء يسودها الحماس والإيجابية.

وأكد الإذاعي خالد حسني خليل، ومن أبناء قرية الخادمية، لـ «صدى البلد»، أن الانتخابات البرلمانية تشهد حضوراً لافتاً وكثيفاً خاصة في قرى المرشحين لعادات وتقاليد الريف والترابط وصلة الأرحام التي تربط الأسر والعائلات معاً.

 وأشار إلى أن هذه الانتخابات البرلمانية سوف تنتهي ويبقي الحب والود بين الأهالي وجميع المرشحين لهم كل المحبة والاحترام والتقدير، وندعو الله أن يحفظ مصر وشعبها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي سياق متصل، فتحت 527 لجنة انتخابية بكفر الشيخ، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بجميع دوائر المحافظة في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء، وسط توافد ملحوظ من المواطنين.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن العملية الانتخابية تسير بانتظام واستقرار داخل جميع المراكز الانتخابية، بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية.

كفر الشيخ مجلس النواب أخبار وتقارير أخبار كفر الشيخ

