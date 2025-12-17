المرأة في المقدمة.. سيدات كفر الشيخ يتصدرن المشهد الانتخابي| شاهد

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، حضورًا مميزًا للسيدات والفتيات منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب.

وحرصت المرأة في محافظة كفر الشيخ على المشاركة بإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي، من خلال الحضور والتواجد أمام اللجان الانتخابية خاصة في قرى المرشحين.

وأكدت الدكتورة هبة وفا، لـ «صدى البلد»، أن المرأة المصرية حريصة على المشاركة في كل الاستحقاقات الوطنية، مشيرة إلى المرأة في محافظة كفر الشيخ وخاصة سيدي سالم شاركت بقوة من الساعات الأولى في انتخابات جولة الإعادة.

وفي سياق متصل، وفتحت 527 لجنة انتخابية بكفر الشيخ، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بجميع دوائر المحافظة في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء، وسط توافد ملحوظ من المواطنين.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ أن العملية الانتخابية تسير بانتظام واستقرار داخل جميع المراكز الانتخابية، بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية.