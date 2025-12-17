المرأة في المقدمة.. سيدات كفر الشيخ يتصدرن المشهد الانتخابي| شاهد

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الوزراء يهنىء الرئيس بمنحه أرفع وسام من الفاو
الناس واقفه طابور.. القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمطرية
ذهاب بلا عودة| والد يوسف أصغر ضحايا مركب اليونان: اقترضت لتغطية تكاليف رحلته
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025
القبض على شخصين يوجهان الناخبين عبر مكبر صوت بدمياط
الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، حضورًا مميزًا للسيدات والفتيات منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب.

 وحرصت المرأة في محافظة كفر الشيخ على المشاركة بإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي، من خلال الحضور والتواجد أمام اللجان الانتخابية خاصة في قرى المرشحين.

وأكدت الدكتورة هبة وفا، لـ «صدى البلد»، أن المرأة المصرية حريصة على المشاركة في كل الاستحقاقات الوطنية، مشيرة إلى المرأة في محافظة كفر الشيخ وخاصة سيدي سالم شاركت بقوة من الساعات الأولى في انتخابات جولة الإعادة.

وفي سياق متصل، وفتحت 527 لجنة انتخابية بكفر الشيخ، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بجميع دوائر المحافظة في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء، وسط توافد ملحوظ من المواطنين.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ أن العملية الانتخابية تسير بانتظام واستقرار داخل جميع المراكز الانتخابية، بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية.

