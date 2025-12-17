مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي عددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ خطط الإصلاح ودعم النمو الاقتصادي.

وأوضح رئيس الوزراء خلا المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن ميناء العين السخنة يضم أرصفة بطول يصل إلى نحو 23 ألف كيلومتر، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير الشاملة التي شهدها الميناء أسهمت في تعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحويلها إلى نقطة جذب رئيسية للشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية.

تحقيق أقل عجز في الميزان التجاري

وأشار مدبولي إلى أن العام الأخير شهد تحقيق أقل عجز في الميزان التجاري خلال السنوات العشر الماضية، وذلك بفضل الزيادة الملحوظة في حجم الصادرات المصرية، بما يعكس تحسن أداء الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية طفرات كبيرة في مختلف القطاعات، في إطار تنفيذ برامج الإصلاح والتنمية الشاملة.

الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص

كما أعلن أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة من التسهيلات والحوافز الجديدة، سيتم الإعلان عنها قريبًا، بهدف تشجيع الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.