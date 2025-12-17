صدى البلد يهنئ محمد خالد ومروة نور الدين بحفل زفافهما.. صور

في حفل عائلي بهيج، احتفل المحاسب محمد خالد قنصوة بزفافه على مروة نور الدين، بحضور الأهل والأحباب .

شهد حفل الزفاف أجواء مبهجة، وذلك وسط حضور الأهل والأصدقاء، لمشاركة العريس والعروس فرحتهما.

واحتفل أهل العروسين في ليلة من ليالي الأنس والفرح والسرور، بحفل زفافه على الأستاذة مروة نور، وذلك بحضور الأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات متمنين لهما دوام السعادة.

‎وانطلقت الزغاريد ابتهاجًا بهذه المناسبة وحضرت عائلتا العروسين، داعين الله عز وجل أن يؤلف بين قلبيهما.

‎ويتقدم موقع «صدى البلد» بخالص التهاني القلبية إلى العروسين، متمنيا لهما دوام الود والمحبة وأن يجمع الله بينهما في خير، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.