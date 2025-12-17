إزالة فورية لحالة بناء مخالف بكفر الشيخ.. وهذه أبرز توجيهات المحافظ

شدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، على الالتزام الكامل بمنع التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف.

وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة، وأن ما تشهده المحافظة من استحقاقات انتخابية يتم بالتوازى مع حملات الرصد والإزالة لحظة بلحظة، مع تنفيذ فوري لإزالة أي تعديات في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين دون استثناء أو تهاون.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة خط أحمر، ولن يُسمح بالعبث بحقوق الدولة أو مقدرات الأجيال القادمة، مشيرًا إلى فرض هيبة القانون ضد أي محاولات للتعدي أو المخالفة.

وفي هذا الإطار، أعلن محافظ كفرالشيخ عن تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي على أرض زراعية بزمام الجمعية الزراعية بالعباسية، التابعة للوحدة المحلية لقرية العباسية، على مساحة 120 مترًا، مؤكدًا أن الإزالة تمت بالكامل في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن الدولة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة، والتعامل الفوري والحاسم مع أي محاولة تعدٍّ في المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تهاون أو تمييز، مؤكدًا أن سيادة القانون خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى استمرار متابعة منظومة المتغيرات المكانية بشكل يومي، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية والأمنية، باعتبارها فريق عمل واحد، لرصد أي مخالفات أو أعمال بناء غير قانونية فور حدوثها، والتعامل معها بحسم وسرعة للحفاظ على أراضي الدولة.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تواصل في الوقت ذاته دعم المواطنين الجادين في ملفات التقنين والتصالح وفقًا للقانون، مع التشديد على أن أي تعديات جديدة أو محاولات بناء مخالف سيتم التصدي لها بكل حزم، مشددًا على أن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون.