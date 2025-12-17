قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

هادئة ومنتظمة.. محافظ كفر الشيخ يتفقد عددًا من اللجان الانتخابية| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عددًا من اللجان الانتخابية بمدينة كفر الشيخ؛ لمتابعة العملية الانتخابية لجولة الإعادة والاطمئنان على توافر كافة الخدمات وسبل راحة المواطنين والناخبين.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، خلال متابعة الانتخابات اليوم، أن العملية الانتخابية تسير بانتظام واستقرار داخل جميع المراكز الانتخابية، بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية.

وفي سياق متصل، فتحت 527 لجنة انتخابية بكفر الشيخ، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بجميع دوائر المحافظة في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء، وسط توافد ملحوظ من المواطنين خاصة في القرى المنتمي إليها المرشحون.

