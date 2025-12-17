محمد رمضان يسخر من حبسه عامين: انتظروا حفل 17 يناير

كشف الفنان محمد رمضان حقيقه تأييد حبسه عامين بسبب نشر أغنية رقم واحد يا أنصاص.

وكتب رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “دلوقتي بيب بيب على جميع المنصات”.

وتابع: “نصيحة، اللي مابيحبناش مايسمعهاش علشان مايروحش الانعاش”.



وأضاف: "ملحوظة

الحكم الحمد لله مع إيقاف التنفيذ".

واختتم: "ومعلومة..لينك تذاكر حفلة ١٧ يناير على مسرح ماديسون سكوير جاردن ع البايو، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".





أيدت محكمة مستأنف جنح الدقي، حبس الفنان محمد رمضان سنتين، بسبب نشر أغنية رقم واحد يا أنصاص عبر قناة اليوتيوب الخاصة به، دون الحصول على التصاريح اللازمة.

