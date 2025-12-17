جامعة العاصمة تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي الزاوية الحمراء

نظمت كلية الطب بجامعة العاصمة، بالتعاون مع مستشفى بدر الجامعي، ومستشفى الطلبة، وكلية الصيدلة، واتحاد طلاب الكلية، ووحدة الخريجين، والجمعية العلمية الطلابية، قافلة طبية بمركز شباب الأمل بالزاوية الحمراء.، وشملت كافة التخصصات الطبية مع توقيع الكشف على بعض الحالات من المرضي بأكثر من تخصص طبي نظراً لاحتياجهم الفحص بأكثر من تخصص.

جاءت القافلة تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذة الدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب، الأستاذ الدكتور خالد أسامة عبد الغني، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور وائل عمر، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة العاصمة، الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الصيدلة، الدكتور ناصر حمزاوي، مدير مستشفى الطلبة.

وقد جاءت هذه المبادرة برعاية مؤسسة "حياة كريمة" (مبادرة أنت الحياة)، تأكيدًا على حرص الجامعة على غرس قيم المسؤولية المجتمعية لدى الطلاب، وتنمية روح الانتماء والمشاركة الإيجابية، وتعزيز مهارات العمل الجماعي، بما ينعكس على شخصياتهم ودورهم الفاعل في خدمة المجتمع.

وخلال فعاليات القافلة، قام الأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بتفقد الأنشطة الطبية المقدمة. وأسفرت القافلة عن الكشف الطبي على 527 حالة في مختلف التخصصات، مع تقديم العلاج اللازم لهم بالمجان.