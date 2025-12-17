البرهان: نحيي الشعب السوداني على دعمه لأجهزة الدولة ومؤسساتها

وجه الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، التحية للشعب السوداني على دعمه لأجهزة الدولة ومؤسساتها في ظل الظروف الراهنة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال البرهان :" قريبا سنحتفل بعيد الشرطة في الفاشر والجنينة والمدن المغتصبة من قبل الميليشيا المتمردة".

وفي وقت سابق، أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان استعداده للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل إنهاء الحرب الدائرة في السودان، وذلك في وقت تشهد فيه مفاوضات وقف إطلاق النار جمودًا.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية بأن البرهان أكد، في ختام زيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض بدعوة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حرص السودان على التعاون مع الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته ماركو روبيو، إلى جانب المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان مسعد بولس، ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق السلام ووقف الحرب.