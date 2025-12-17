قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديمبلي فى المقدمة .. ما هو ترتيب محمد صلاح فى جوائز ذا بيست .. وعلى من تفوق الفرعون المصري
محافظ بورسعيد يقدم العزاء لأسرة السباح يوسف محمد ويوجه بمتابعة التحقيقات المتعلقة بالحادث
قاضي قضاة فلسطين: دور مصر تجاه القضية ممتد وتاريخي.. ومنع مخطط التهجير
جولة ميدانية لمدير أمن الإسماعيلية لتفقد لجان اقتراع النواب في جولة الإعادة (صور)
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
أخبار العالم

البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان

لاجئون بالملايين جراء الحرب في السودان
لاجئون بالملايين جراء الحرب في السودان
القسم الخارجي

أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان استعداده للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل إنهاء الحرب الدائرة في السودان، وذلك في وقت تشهد فيه مفاوضات وقف إطلاق النار جمودًا.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية بأن البرهان أكد، في ختام زيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض بدعوة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حرص السودان على التعاون مع الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته ماركو روبيو، إلى جانب المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان مسعد بولس، ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق السلام ووقف الحرب.

زيارة سريعة للرياض

وأوضح مصدر حكومي سوداني، أن زيارة البرهان إلى الرياض جاءت لبحث المبادرة التي طرحها ولي العهد السعودي على الرئيس الأمريكي خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، والهادفة إلى إنهاء النزاع المستمر في السودان.

وتوقفت المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة، بمشاركة الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية للوساطة وهي مصر والسعودية والإمارات، بعد رفض البرهان آخر مقترح للهدنة قدمه المبعوث الأميركي، من دون الكشف عن أسباب الرفض.

هدنة

وكان البرهان قد وصف اللجنة الرباعية سابقًا بأنها “غير محايدة”.

في المقابل، أعلنت ميليشيا الدعم السريع قبولها مقترح الهدنة، إلا أن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة، لا سيما في إقليم كردفان، الذي يشهد معارك عنيفة وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية ومعاناة السكان من المجاعة في عدة مناطق.

ولم تحدد حتى الآن أي مواعيد جديدة لاستئناف المفاوضات، سواء عبر وسطاء اللجنة الرباعية أو من خلال الأمم المتحدة التي تحاول، بالتوازي، تنظيم محادثات بين طرفي النزاع.

وتسببت الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، وأدت إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”، في ظل تصاعد القتال خصوصًا في إقليم كردفان الغني بالنفط والذهب، والذي يعد منطقة استراتيجية لخطوط الإمداد والتحركات العسكرية.

السودان البرهان ترامب الحرب في السودان الدعم السريع

