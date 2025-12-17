قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة
الأهلي مركز ثاني .. أورلاندو يتفوق بقائمة الأكثر مشاركة بكأس أمم أفريقيا
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
البيت الأبيض: استمرار بناء قاعة الرقص لـ «ترامب» ضرورة أمنية
قافلة "زاد العزة" الـ96 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
رغم انتقادات السوشيال ميديا.. مني زكي تفاجىء الجميع بايرادات"الست" في أسبوعه الأول
رياضة

شيكاغو فاير يفتح باب الدوري الأمريكي أمام ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
إسراء أشرف

دخل نادي شيكاغو فاير الأمريكي في مفاوضات متقدمة مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، تمهيدًا لاحتمال انتقاله إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ما يمنح النادي الأمريكي فرصة ضمه في صفقة انتقال حر، وهو ما يسعى إليه شيكاغو فاير بقوة.

وبحسب مصادر مقربة من الملف، أبدى الهداف التاريخي لمنتخب بولندا ترحيبه بفكرة خوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي، كما أن مطالبه المالية لا تُعد عائقًا كبيرًا أمام إتمام الصفقة في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.

ورغم وجود خيارات أخرى أمام ليفاندوفسكي، من بينها الاستمرار داخل صفوف برشلونة أو دراسة عروض محتملة من الدوري السعودي، فإن خيار الانتقال إلى الولايات المتحدة يظل مطروحًا بقوة على طاولة اللاعب.

ويتمتع شيكاغو فاير بأولوية التفاوض مع ليفاندوفسكي بعدما وضعه على «قائمة الاكتشاف»، وهي آلية تمنح النادي حق التقدم على بقية فرق الدوري الأمريكي في حال رغبة اللاعب في الانتقال، ما يقلص فرص أندية أخرى مثل إنتر ميامي في الدخول المباشر على خط المفاوضات حاليًا.

ويأتي اهتمام شيكاغو فاير بليفاندوفسكي ضمن خطة واضحة لاستقطاب أسماء عالمية بارزة، خاصة أن النادي سبق وأن حاول التعاقد مع نجوم كبار مثل نيمار وكيفن دي بروين، كما يستند في رهانه على ليفاندوفسكي إلى الشعبية الكبيرة التي يحظى بها داخل مدينة شيكاغو التي تضم واحدة من أكبر الجاليات البولندية في الولايات المتحدة.

