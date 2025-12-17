شيكاغو فاير يفتح باب الدوري الأمريكي أمام ليفاندوفسكي

دخل نادي شيكاغو فاير الأمريكي في مفاوضات متقدمة مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، تمهيدًا لاحتمال انتقاله إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ما يمنح النادي الأمريكي فرصة ضمه في صفقة انتقال حر، وهو ما يسعى إليه شيكاغو فاير بقوة.

وبحسب مصادر مقربة من الملف، أبدى الهداف التاريخي لمنتخب بولندا ترحيبه بفكرة خوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي، كما أن مطالبه المالية لا تُعد عائقًا كبيرًا أمام إتمام الصفقة في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.

ورغم وجود خيارات أخرى أمام ليفاندوفسكي، من بينها الاستمرار داخل صفوف برشلونة أو دراسة عروض محتملة من الدوري السعودي، فإن خيار الانتقال إلى الولايات المتحدة يظل مطروحًا بقوة على طاولة اللاعب.

ويتمتع شيكاغو فاير بأولوية التفاوض مع ليفاندوفسكي بعدما وضعه على «قائمة الاكتشاف»، وهي آلية تمنح النادي حق التقدم على بقية فرق الدوري الأمريكي في حال رغبة اللاعب في الانتقال، ما يقلص فرص أندية أخرى مثل إنتر ميامي في الدخول المباشر على خط المفاوضات حاليًا.

ويأتي اهتمام شيكاغو فاير بليفاندوفسكي ضمن خطة واضحة لاستقطاب أسماء عالمية بارزة، خاصة أن النادي سبق وأن حاول التعاقد مع نجوم كبار مثل نيمار وكيفن دي بروين، كما يستند في رهانه على ليفاندوفسكي إلى الشعبية الكبيرة التي يحظى بها داخل مدينة شيكاغو التي تضم واحدة من أكبر الجاليات البولندية في الولايات المتحدة.