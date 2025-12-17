الصناعة: التعامل الحازم مع التعديات على المجاري المائية والطرق والسكك الحديدية

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، والنقل و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الوزارات، وسُبل تعزيز التعاون بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية ويحافظ على البنية التحتية لشبكة الطرق والسكك الحديدية .

وفى بداية اللقاء .. أعرب الأستاذ الدكتور هانى سويلم عن خالص ترحيبه بالفريق كامل الوزير وعلاء فاروق، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون مع وزارات النقل والصناعة والزراعة، ومواصلة العمل على تذليل أى عقبات تواجه الموضوعات المشتركة بالتنسيق بين الوزارات بشكل دائم، بما ينعكس على تطوير المنظومة المائية وخدمة المنتفعين والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي .

من جانبه .. أكد كامل الوزير حرص الدولة المصرية على الاستفادة من كل نقطة مياه بشكل علمى مدروس فى زيادة المساحات الزراعية، مع الحفاظ على البنية التحتية للدولة مثل الطرق والسكك الحديدية خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في كافة مجالات النقل والذي ساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين وارتفاع تصنيفات مصر في العديد من المؤشرات والتصنيفات الدولية .

من ناحيته .. أكد علاء فاروق على وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارات لتحسين المنظومة الزراعية وتعظيم الإنتاجية المحصولية وتحقيق الأمن الغذائي .

وتم خلال اللقاء مناقشة موقف الدراسات الخاصة بتخطيط شبكة الصرف الزراعى بزمام منطقة قوته التابعة لولاية هيئة التعمير، والواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، وموقف تقاطع مصرف قوته المزمع انشاؤه مع طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربى .

وأكد الوزراء على رؤية الدولة المصرية بحتمية إستخدام أنظمة الري الحديث فى كافة الأراضي الرملية طبقا للقانون، مع استخدام العدادات على مآخذ شبكات الرى الحديث لقياس كميات المياه التى يتم استخدامها بالفعل من هذه الشبكات .

كما تم مناقشة البدائل الفنية المقترحة لإحلال أو تأهيل محطة شمال سهل الحسينية بمحافظة بورسعيد .

كما تم مناقشة موقف بعض البرك التى ظهرت بمنطقة البهنسا بالمنيا والتى نتجت عن رشح الأراضى الرملية التى تروى بالغمر بالمخالفة فى هذه المنطقة، حيث أكد السادة الوزراء على التعامل الحازم مع أى تعديات على المجارى المائية والطرق والسكك الحديدية مثل قيام بعض المخالفين بعمل مآخذ رى مخالفة ومواسير مخالفة أسفل الطرق لتوصيل المياه بالمخالفة لبعض الأراضى وضع اليد، والتعامل الحازم مع اى سحب مخالف من الخزان الجوفى بالمنطقة، والتعامل الحازم أيضا مع الاراضى الرملية التى تروى بالغمر بالمنطقة .