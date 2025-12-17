قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

طوابير من الناخبين أمام لجنة مدرسة الدير بطوخ فى القليوبية.. صور

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
إبراهيم الهواري

شهدت اللجنة رقم 19 بقرية الدير التابعة لدائرة طوخ وقها، ظهور طوابير من الناخبين أمام اللجنة للمشاركة في عملية التصويت بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالقليوبية 2025، حرصا منهم علي المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.


من ناحية أخرى تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، سير العملية الانتخابية في مستهل اليوم الأول من إعادة انتخابات مجلس النواب، وذلك من داخل غرفة عمليات الشبكات الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مؤكدًا تمام فتح جميع اللجان على مستوى المحافظة وانتظام دخول الناخبين بسهولة ويسر.


وأجرى محافظ القليوبية اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمتابعة الحالة العامة بمحيط اللجان، والتأكد من الاستقرار التام وعدم وجود أي معوقات، مع توجيهاته بسرعة التعامل مع أي شكاوى، وتوفير سبل الراحة والدعم لكبار السن وذوي الهمم بما يضمن مشاركتهم بيسر.


وأوضح المحافظ أن جولة الإعادة تجرى داخل 5 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة، حيث تم تجهيز 277 مقراً انتخابياً تستقبل الناخبين، وتضم في طياتها 397 لجنة فرعية، مشيراً إلى أن كافة المقار خضعت لمعاينة دقيقة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين.


وأكد المحافظ أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليوم، مشيدًا بوعي أبناء القليوبية وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في إعادة انتخابات مجلس النواب، بما يعكس صورة حضارية ومشرفة للمحافظة.

القليوبية محافظة القليوبية انتخابات مجلس النواب مجلس النواب انتخابات

