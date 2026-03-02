قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: حزب الله ضرب صواريخ ما موِّتتش بيها فرخة
جرح عميق.. هشام يكن ينهار في البكاء على الهواء
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة 13 رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى
ندافع عن أنفسنا.. وزير الخارجية الإيراني: لا نهاجم دول المنطقة بل القواعد الأمريكية
هشام يكن: قوة مصر في تماسك شعبها واصطفافه الوطني
وزير البترول يتابع مشروع ربط حقل غاز أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية
أحدثت حالة من الجدل .. تفاصيل 4 اتفاقيات تمويل مررها البرلمان اليوم
الممرات تحت النار.. الحرس الثوري الإيراني يغلق مضيق هرمز ويهدد بإحراق كل السفن
الغندور: محمد الشيبي أحسن باك رايت في الدوري المصري
كامويش ينشر صورا من مشاركاته مع الأهلي
بعد انتشارها مؤخرا.. ما سبب ظهور الجوارب الممزقة في ملاعب كرة القدم؟
أخبار العالم

انتشار على خط النار.. حشود إسرائيلية على الحدود اللبنانية والسورية

جيش الاحتلال الإسرائيلي
ناصر السيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز دفاعاته ونشر قوات على طول حدود لبنان وسوريا.

وأفاد جيش الاحتلال بأنه عزز دفاعاته وقدراته الهجومية على طول الحدود الشمالية، حيث نشر فرقتين عسكريتين على الحدود مع لبنان وسوريا، بحسب ما أفادت به صحيفة ها آرتس.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "انتشرت قوات الفرقة 91 والفرقة 210 في مواقع دفاعية أمامية على طول الحدود وفي المنطقة الأمنية جنوب لبنان وسوريا".

وأضاف البيان: "تم تعزيز القدرات الدفاعية والهجومية في القطاع، والقوات على أهبة الاستعداد العملياتي لجميع السيناريوهات".

وفي سياق متصل، نشرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية مقطع فيديو يُزعم أنه يُظهر إسقاط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي فوق إيران.

ووفقًا لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية، أُسقطت الطائرة المسيرة فوق خرم آباد.

وحددت "تسنيم" الطائرة المسيرة بأنها من طراز هيرميس 450، على الرغم من أن اللقطات تُظهر على ما يبدو طائرة مسيرة من طراز هيرون.

في وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن سلاح الجو غارات على مقر وزارة الاستخبارات الإيرانية في العاصمة طهران، بالإضافة إلى قصف مقرات قيادة ومعسكرات تابعة لقوى الأمن الداخلي والتي تتولى المسؤولية عن قمع الاحتجاجات ضد النظام.

أوضح جيش الاحتلال في بيان، أنه هاجم أكثر من 10 مقرات قيادة لوزارة الاستخبارات الإيرانية وهي جهاز الاستخبارات الرئيسي للنظام الإيراني، بالإضافة إلى مقر قيادة لفيلق القدس.

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
سيارة محمد رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية
