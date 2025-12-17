مصمم وأيامه باتت معدودة.. شوبير يكشف عن رحيل لاعب الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رغبة نجم الاهلي أحمد رمضان بيكهام في الرحيل عن الفريق.



قال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية عبر برنامج «مع شوبير»،: أقدر أقولك إن أيام أحمد رمضان بيكهام باتت معدودة داخل النادي الأهلي، واللاعب على تواصل مع علي ماهر المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، من أجل العودة إلى ناديه السابق».

وأضاف شوبير: «ييس توروب المدير الفني للأهلي معندوش مانع في رحيل أحمد رمضان بيكهام، واللاعب نفسه مصمم على الرحيل، بسبب رغبته في المشاركة وشايف إن فرص مشاركته في سيراميكا هتكون أكبر، من أجل العودة إلى منتخب مصر».

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره فريق سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وطلب المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، تقريراً من محللي الأداء بالفريق عن فريق سيراميكا قبل مواجهة الجمعة المقبل فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر والتي يخوضها المارد الأحمر دون لاعبيه الدوليين .

ويرغب توروب فى تجهيز لاعبي الأهلي بشكل جيد لتقديم عروض جيدة في هذه البطولة التي يلعب فيها الأهلي ضمن منافسات المجموعة الأولى برفقة كل من، سيراميكا – فاركو- طلائع الجيش- إنبي- غزل المحلة، والمقاولون العرب. وخسر الأهلى من إنبى بهدف دون رد فى الجولة الأولى لكأس عاصمة مصر.