شوبير: مشهد المدرجات كان محزنا و الماتشات الشرفية التذكرة تكون ٢٠ جنيه

علق الإعلامي أحمد شوبير على الحضور الجماهيري الضعيف خلال مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية: مشهد المدرجات كان محزنًا، متسائلًا عن غياب الجماهير عن المدرجات ودليل على ذلك وقت عزف السلام الوطني، كنا زمان بنسمع السلام الوطني من الجمهور يهز الملعب، إنما إمبارح سمعنا صوت اللاعيبة بس وهي بتردد السلام.

وأضاف: ضعف الحضور الجماهيري يمثل أزمة حقيقية تحتاج إلى حلول جذرية، الماتشات الشرفية زي دي لازم تكون التذكرة بـ20 جنيه رقم مقبول، مش 100 جنيه،أنا معرفش سعر التذكرة في الماتش ده كان كام، لكن لازم نراجع الأمور.

وحقق منتخب مصر فوزاً مستحقاً على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعت المنتخبين على ملعب إستاد القاهرة الدولى استعداداً لكأس أمم إفريقيا فى المغرب.

وافتتح منتخب مصر التهديف فى الدقيقة 27، بعد تمريرة رائعة من محمد هاني إلى زيزو الذي أرسل كرة عرضية أرضية من يمين منطقة الجزاء ليسدد محمود صابر الكرة داخل الشباك.

وأدرك منتخب نيجيريا هدف التعادل فى الدقيقة 45+3، بعدما مرت الكرة من تحت يد محمد الشناوي ويتابعها لاعب نيجيريا على الفور ويسجل هدف التعادل.

وأضاف منتخب مصر الثاني فى الدقيقة 53، بعد كعب من زيزو يستغلها مصطفي محمد بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء فتسكن شباك منتخب نيجيريا.

وبدأ اللقاء بتمريرات قصيرة بين لاعبي نيجيريا في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى منتخب مصر.

وحصل لاعب منتخب نيجيريا على بطاقة صفراء بعد تدخل على إمام عاشور في الدقيقة 9.

ونفذت رمية تماس طولية لصالح نيجيريا حاول مصطفى محمد تشتيت الكرة لكنها كادت أن تدخل شباك منتخب مصر لينقذها الشناوي ببراعة في الدقيقة 40.

ودفع حسام حسن بـ صلاح محسن وأسامة فيصل ومحمد حمدي ومحمد شحاته ومصطفي شوبير، بدلاً من أحمد فتوح وزيزو ومصطفي محمد وإمام عاشور ومحمد الشناوي في الدقيقة 70.