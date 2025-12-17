حمادة صدقي يشيد بإمام عاشور: من أفضل لاعبي مصر ويصنع الفارق

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكد حمادة صدقي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن أداء الفراعنة أمام منتخب نيجيريا كان مطمئنًا إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن تحقيق الفوز على منتخب قوي يمنح اللاعبين دفعة معنوية وثقة كبيرة قبل الاستحقاقات المقبلة.


وقال صدقي، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «CBC»، إن الحالة الدفاعية للمنتخب لم تكن مقلقة، موضحًا أن الشكل الدفاعي ظهر بصورة أفضل نسبيًا أمام نيجيريا، مع بداية اهتمام حسام حسن بالجوانب الدفاعية بشكل واضح.


وأوضح أن الأدوار الهجومية لأحمد فتوح ومحمد هاني كانت محدودة، حيث اعتمد الجهاز الفني على التحولات السريعة في الجانب الهجومي من خلال إمام عاشور وأحمد سيد زيزو.


كما أشاد صدقي بمستوى محمود صابر، مؤكدًا أنه لاعب مميز، وأن منحه الفرصة جاء في إطار سعي الجهاز الفني للاطمئنان عليه قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، تحسبًا لغياب أي لاعب أساسي، مع توفر بدائل قادرة على تقديم نفس المستوى.


وتوقع مدرب منتخب مصر السابق أن يشهد خط الدفاع مشاركة كل من رامي ربيعة وياسر إبراهيم خلال منافسات أمم أفريقيا المقبلة، في ظل الاعتماد على عناصر تمتلك خبرات دولية.


واختتم حمادة صدقي تصريحاته بالإشادة بإمام عاشور، مؤكدًا أنه أحد أفضل لاعبي الكرة في مصر حاليًا، ولاعب قادر على صناعة الفارق وتسجيل الأهداف، وأن وجوده يمثل إضافة كبيرة سواء مع منتخب مصر أو النادي الأهلي.

