مصروع شاب وإصابة 3 في انقلاب سيارة بكورنيش الإسكندرية

شهد كورنيش الإسكندرية، فجر الأربعاء، حــ..ــادثًا مــ..ــروريًا مروعًــ..ــا بمنطقة الشاطبي، أسفر عن مصــرع شاب وإصابة ثلاثة آخرين بإصـابات متفرقة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بانقــ..ــلاب سيارة ملاكي أمام مبنى الجامعة بطريق الكورنيش في اتجاه المنشية.

وبالفحص، تبين فقدان قائد السيارة السيطرة بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى صعودها على الرصيف واصطدامها بأحد الأشخاص الجالسين على سور الكورنيش، قبل سقوطها إلى شاطئ البحر.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة، والمصابين إلى المستشفيات، وتم رفع السيارة وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.