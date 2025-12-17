النمل الأبيض يتسبب في انهيار منزل بالأقصر ومجلس المدينة يرفع الأنقاض

شهدت قرية الدير التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر، انهيار منزل سكني قديم، نتيجة تآكل أجزاء كبيرة منه بسبب انتشار النمل الأبيض، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة إسنا إخطارا يفيد بانهيار منزل بقرية الدير، وعلى الفور انتقل رئيس مركز ومدينة إسنا إلى موقع الحادث، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي المتابعة والإشغالات، للوقوف على أسباب الانهيار واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالمعاينة الميدانية تبين أن المنزل المنهار قديم ومكون من طابق واحد، وأن سبب الانهيار يرجع إلى تآكل الحوائط والأساسات نتيجة انتشار النمل الأبيض، ما أدى إلى ضعف البنية الإنشائية للمبنى وسقوطه بشكل مفاجئ، دون أن يسفر الحادث عن أي إصابات بين الأهالي.

ووجه رئيس المدينة بسرعة التعامل مع الموقع، حيث جرى الدفع بمعدات مجلس المدينة لرفع الأنقاض بالكامل، وإزالة باقي أجزاء المنزل المنهار التي تمثل خطورة على المارة والمنازل المجاورة، مع تأمين المكان حفاظا على سلامة المواطنين.

كما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتأكد من عدم تأثر أي من المنازل المجاورة بالانهيار، مع التنبيه على الأهالي بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي منازل قديمة أو متضررة تظهر بها شروخ أو علامات ضعف، حتى يتم فحصها واتخاذ الإجراءات المناسبة قبل وقوع أي حوادث.

وأكد مسؤولو مجلس المدينة أن الأجهزة التنفيذية تتعامل بكل جدية مع مثل هذه البلاغات، حفاظًا على أرواح المواطنين، مشددين على استمرار المرور الميداني على القرى لمتابعة حالة المباني القديمة، والتدخل السريع حال وجود أي خطورة داهمة.