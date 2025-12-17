قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

المبعوثة الأمريكية للأمم المتحدة :ترامب لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

ترامب لن يسمح لنتنياهو بضم الضفة
ترامب لن يسمح لنتنياهو بضم الضفة
محمد على

أكدت جينيفر لوكسيتا، نائبة السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، أن الرئيس دونالد ترامب لن يسمح لإسرائيل بضم أي جزء من الضفة الغربية.

وأضافت جينيفر لوكسيتا ، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن ترامب يتوقع إنهاء العنف في الضفة الغربية.

وذكرت جينيفر لوكسيتا لمجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء: "لا تزال الولايات المتحدة تركز على الحفاظ على أمن إسرائيل واستقرار غزة والضفة الغربية".

 وأضافت: "لقد كان الرئيس ترامب واضحًا تمامًا في أن الولايات المتحدة تتوقع إنهاء العنف في الضفة الغربية، وأنها لن تسمح بضم أي جزء منها".

وتضم الضفة الغربية 2.7 مليون فلسطيني يتمتعون بحكم ذاتي محدود تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي. وقد استوطنها مئات الآلاف من الإسرائيليين.

وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على أراضٍ احتلتها في حرب 1967، غير شرعية، وقد دعت العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي إسرائيل إلى وقف جميع أنشطة الاستيطان.

وفي سياق منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء عن نيته هدم عدة مبانٍ في مخيم نور الشمس للاجئين شمال الضفة الغربية، وهو مخيم قائم منذ زمن طويل، يقع خارج مدينة طولكرم.

ويزعم الجيش أن المخيمات في المنطقة "تُعدّ مراكز ثقل للنشاط المعادي".

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن رئيس بلدية طولكرم أدان هذه الخطوة ووصفها بأنها "جريمة كاملة".

في مارس، هدم الجيش الإسرائيلي أجزاءً كبيرة من المخيم لإفساح طريق واسع للآليات العسكرية، ما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين، وفقًا لما أفاد به سكان لوكالة رويترز آنذاك.

وقد شدد الجيش القيود على الحركة ونفذ مداهمات واسعة النطاق في عدة مدن.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل في نوفمبر بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لما وصفته بعمليات طرد قسري في الضفة الغربية. ولا تزال إسرائيل تنفي ارتكاب مثل هذه الجرائم.

