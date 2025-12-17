أبو الغيط يشارك في افتتاح المؤتمر العربي الدولي رفيع المستوى بالأردن

شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في افتتاح أعمال المؤتمر العربي الدولي رفيع المستوى حول تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، والذي عُقد يوم 17 ديسمبر 2025 بالمملكة الأردنية الهاشمية، تحت رعاية وحضور دولة الدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح وزير مفوض جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط ألقى كلمة توجه فيها بالشكر إلى المملكة الأردنية الهاشمية على احتضانها للفعاليات العربية والدولية، معتبراً أن ذلك يعزز العمل العربي المشترك ويعطي دفعة لمسارات التنمية الاجتماعية.

وأشار أبو الغيط في كلمته، بحسب المتحدث الرسمي، إلى التحديات التي تمر بها المنطقة العربية على كافة الأصعدة، خاصة ما يعانيه الشعب الفلسطيني من مجازر وحشية مستمرة منذ عامين، مؤكداً أن استمرار الاحتلال في خرق وقف إطلاق النار وانتهاك التزاماته يتطلب جهوداً عاجلة لإعادة الحياة الطبيعية إلى مجتمع غزة.

كما استعرض الأمين العام جهود جامعة الدول العربية من خلال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، مشيراً إلى إعداد الأولويات العربية لمؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، والتنسيق الجيد مع ميسري المؤتمر والمجموعة الدولية، ما ساهم في تضمين معظم هذه الأولويات في إعلان الدوحة الصادر عن القمة.

وتجدر الإشارة إلى أن أبو الغيط شدد على أهمية أن يعكس بيان عمان المرتقب صدوره عن اجتماع اليوم خطوات واضحة ومحددة لتنفيذ مقررات القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، إلى جانب دعم الرؤية العربية 2045، التي تبنتها الجامعة العربية في القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بغداد مايو الماضي، كمسار استراتيجي طويل المدى للتحول الاجتماعي.