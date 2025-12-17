انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد

شهدت لجان الانتخابات بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، توافد المواطنين على لجان الانتخابات بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب خاصة في قرى المرشحين بمركز كفر الشيخ.

وفي سياق متصل، تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، سير العملية الانتخابية لجولة الإعادة لمجلس النواب 2025.

وأكد رئيس المركز والمدينة أنه يجري التنسيق الدائم على مدار اليوم مع إدارة مرور كفر الشيخ، لعمل سيولة مرورية من أمام جميع المقارات الانتخابية، والقضاء على التكدس والزحام المروري.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن غرفة عمليات الوحدة المحلية بكفر الشيخ تعمل على مدار اليوم لتقديم كافة الخدمات للمواطنين، وكذلك المتابعة لحظة بلحظة لسير العملية الانتخابية.

وناشد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات الوحدة على مدار اليوم على رقم 3231377، لتقديم أي شكاوى خاصة بالمرافق والنظافة العامة، ووجود تكدس مروري.