قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول 15 دقيقة تعادل سلبي بين مصر ونيجيريا
الداخلية تحذر مروجى الشائعات المشككة فى نتائج القبول بأكاديمية الشرطة
السفير بسام راضي يكشف تفاصيل المشهد الانتخابي في إيطاليا وتصويت المصريين
لهما عدد محدد.. الإفتاء: لا يجوز إنقاص عدد أشواط الطواف أو السعي بحجة كبر السن
طارق أبو العينين ومسئولو بيراميدز .. حضور مصري مميز في حفل جوائز فيفا للأفضل بعام 2025
حماس: اقتحام نتنياهو لساحة البراق بالأقصى استفزاز مرفوض
صحة الإسكندرية تكشف حقيقة منشورات جمع الأموال لصالح المستشفيات
فيفا يعلن التشكيل المثالي لعام 2025 لفئة السيدات
وزير الأوقاف يناقش عددا من المحاور الفكرية العميقة خلال صالون ماسبيرو الثقافي
الخارجية الروسية: مجموعة بريكس لديها فرصة لتحقيق المزيد من التوسع
منتخبات حفرت أسماءها من ذهب في سجلات القارة السمراء بكأس أمم إفريقيا
أخويا جهزني وبعد سنوات عاوز فلوسه؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جولة ميدانية.. محافظ كفر الشيخ يتفقد الخدمات والمرافق ببرج البرلس| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية بمدينة برج البرلس، تفقد خلالها مستوى الخدمات والمرافق العامة، للوقوف على كفاءتها ومدى تلبيتها لاحتياجات المواطنين، في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة على أرض الواقع.

 جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وسليم أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس.

وخلال الجولة، شدّد محافظ كفرالشيخ على ضرورة رفع كفاءة المرافق والخدمات الحيوية، وسرعة تلافي أية ملاحظات تتعلق بالخدمات اليومية للمواطنين، موجّهًا الأجهزة التنفيذية باتخاذ الإجراءات الفورية لتحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات، بما يحقق رضا المواطن ويعزز جودة الحياة لأهالينا.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير الخدمات والمرافق العامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع المواطن في صدارة أولويات العمل، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن الجولات الميدانية تمثل أداة رئيسية لرصد الواقع الفعلي للخدمات، والتعامل السريع مع أية مشكلات، مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة والتواجد بين المواطنين يسهمان في تحسين كفاءة الأداء الحكومي وضمان تقديم خدمات تليق بأهالي المحافظة.

واختتم محافظ كفر الشيخ جولته بالتأكيد على استمرار متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والمشروعات التنموية بكافة مراكز ومدن المحافظة، ومواصلة العمل على تطوير ورفع كفاءة الخدمات والمرافق العامة، في إطار رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

محافظ كفر الشيخ أخبار وتقارير أخبار كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

ترشيحاتنا

المتحف القومي للحضارة

المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل وفودًا رفيعة من أوزبكستان واليونسكو لتعزيز التعاون الثقافي الدولي

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تضيء سماء البحث العلمي بإنجاز غير مسبوق يكشف حقائق جديدة حول مناخ البحر المتوسط

وزير الكهرباء خلال الزيارة

وزير الكهرباء يتفقد مركز خدمة عملاء هندسة كهرباء شرم الشيخ

بالصور

فحوصات طبية أساسية للرجال بعد سن الأربعين.. نصائح للوقاية من الأمراض

الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين
الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين
الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين

5 مشروبات طبيعية تساعد في علاج الكبد الدهني بسرعة وفعالية

مشروبات لعلاج الكبد الدهني
مشروبات لعلاج الكبد الدهني
مشروبات لعلاج الكبد الدهني

بطاطس بيوريه كريمي زي المطاعم.. بخطوات سهلة في البيت

طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة
طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة
طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة

"دولة التلاوة" في رحاب كلية التربية جامعة الزقازيق.. مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب الطلابية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

المزيد