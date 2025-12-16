جولة ميدانية.. محافظ كفر الشيخ يتفقد الخدمات والمرافق ببرج البرلس| صور

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية بمدينة برج البرلس، تفقد خلالها مستوى الخدمات والمرافق العامة، للوقوف على كفاءتها ومدى تلبيتها لاحتياجات المواطنين، في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة على أرض الواقع.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وسليم أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس.

وخلال الجولة، شدّد محافظ كفرالشيخ على ضرورة رفع كفاءة المرافق والخدمات الحيوية، وسرعة تلافي أية ملاحظات تتعلق بالخدمات اليومية للمواطنين، موجّهًا الأجهزة التنفيذية باتخاذ الإجراءات الفورية لتحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات، بما يحقق رضا المواطن ويعزز جودة الحياة لأهالينا.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير الخدمات والمرافق العامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع المواطن في صدارة أولويات العمل، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن الجولات الميدانية تمثل أداة رئيسية لرصد الواقع الفعلي للخدمات، والتعامل السريع مع أية مشكلات، مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة والتواجد بين المواطنين يسهمان في تحسين كفاءة الأداء الحكومي وضمان تقديم خدمات تليق بأهالي المحافظة.

واختتم محافظ كفر الشيخ جولته بالتأكيد على استمرار متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والمشروعات التنموية بكافة مراكز ومدن المحافظة، ومواصلة العمل على تطوير ورفع كفاءة الخدمات والمرافق العامة، في إطار رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.