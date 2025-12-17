حراسة المرمى في أمم أفريقيا .. محمود أبو الدهب يُحدّد الأنسب للفراعنة

أكد محمود أبو الدهب، محلل برنامج «البريمو»، أن أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق بيراميدز ومنتخب مصر، ومعه مصطفى شوبير، حارس مرمى فريق الأهلي والمنتخب أيضًا، هما الأنسب لحراسة مرمى الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة المقبلة.

وقال محمود أبو الدهب، خلال حلوله ضيفًا على برنامج «البريمو» على قناة «تن» مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري، أحمد الشناوي ومصطفى شوبير هما الأجهز فنيًا لحماية عرين منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وليس محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الأهلي والمنتخب".

وأضاف: "محمد الشناوي ليس جاهزًا فنيًا وبدنيًا للدفاع عن مرمى منتخب مصر في البطولة، ويجب منح الفرصة لمصطفى شوبير أو أحمد الشناوي في المباريات المقبلة".

وزاد أبو الدهب: "عودة إمام عاشور مكسب كبير للمنتخب الوطني، وقرار انضمامه قبل كأس الأمم الأفريقية قرار صائب من حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني".