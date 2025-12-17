ترامب يرشّح جوشوا رود ليكون رئيس وكالة الأمن القومي الأمريكي

رشّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جوشوا رود، ليكون الرئيس القادم لوكالة الأمن القومي وقيادة الفضاء الإلكتروني الأمريكي.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسئولين أمريكيين مطلعين على الأمر أن رود مرشح ترامب لرئاسة الأمن القومي، هو ضابط محترف في القوات الخاصة ونائب القائد الحالي لقيادة المحيطين الهندي والهادئ.

وفي وقت سابق كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، أن البيت الأبيض أرسل هذا الأسبوع ترشيح الفريق جوشوا رود إلى لجنتي القوات المسلحة والاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، مما يمهد الطريق لترشيحه المحتمل لقيادة كلٍ من القيادة السيبرانية الأمريكية ووكالة الأمن القومي.

أُضيف ترشيح رود رسميًا إلى سجل الكونجرس مساء الاثنين، مع ملاحظة تفيد باستلامه من قبل لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، وأنه سيُحال إلى لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ خلال 30 يومًا.