الضويني يستقبل وفد الدفعة 55 لكلية الدفاع الوطني بمركز الأزهر للفتوى

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، وفدًا من دارسي الدفعة 55 بكلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، برئاسة اللواء محمود محمد أمين، مدير كلية الدفاع الوطني.

الدفعة 55 لكلية الدفاع الوطني تزور مركز الأزهر العالمي للفتوى

وخلال ندوة تثقيفية أدارها الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أكد الدكتور محمد الضويني، أن الأزهر الشريف مؤسسة عالمية معنية بنشر الوسطية والاعتدال حول العالم، وتبذل في سبيل ذلك جهودا حثيثة.

وأوضح أن الأزهر يرسل إلى دول العالم ما يقرب من 1300 مبعوث، ينشرون منهج الأزهر الوسطي في أكثر من 65 دولة حول العالم، بجانب استضافة 65 ألف طالب وافد من أكثر من 130 دولة، يتعلمون صحيح الدين، ليعودوا إلى بلدانهم محملين بمنهج الوسطية والاعتدال.

وبيّن أن الأزهر الشريف يفتح أبوابه للتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية المعنية بحماية الوعي ومواجهة الفكر المتطرف، مؤكدًا أن العمل المشترك وتكامل الأدوار هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، ونشر ثقافة التسامح والتعايش، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء.

مدير كلية الدفاع الوطني: الشراكة بين الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والأزهر ممتدة وفاعلة

من جانبه، أكد اللواء محمود محمد أمين، مدير كلية الدفاع الوطني، أن الشراكة بين الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية والأزهر الشريف، شراكة ممتدة وفاعلة في مجال ترسيخ الأمن الفكري ومواجهة التطرف، مشيدًا بالدور العلمي والتوعوي الذي يقوم به مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وبإسهاماته المتميزة في عدد من الدورات التدريبية والبرامج التثقيفية والمجتمعية.

وأوضح مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الدكتور أسامة الحديدي أن مركز الفتوى يعمل وفق رؤية علمية ومؤسسية متكاملة، تعتمد على أدوات بحثية ورقمية حديثة، لرصد الظواهر الفكرية المتطرفة، وتفنيد الشبهات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والتفاعل مع قضايا المجتمع المعاصرة بلغة منضبطة وواعية، بما يعزز مناعة المجتمع، خاصة لدى الشباب.

وأشار إلى أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مؤسسة أزهرية عالمية تضطلع بدور رائد في نشر منهج الوسطية والاعتدال، وتساهم في بناء الوعي الرشيد، وحماية المجتمعات من الأفكار المتطرفة والهدامة، موضحًا أن رسالة الأزهر تقوم على الجمع بين صحيح الدين ومتطلبات الواقع، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وحماية الأوطان.

وفي الختام اصطحب الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الوفد في زيارة لمركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية.

وخلال الزيارة اطلع الوفد على آليات العمل داخل المركز، وأبرز الإصدارات والتقارير والدراسات الصادرة عنه، واستمعوا إلى شرح تفصيلي حول جهوده الرائدة في مواجهة الجماعات المتطرفة، وتفنيد أفكارها، وحماية الشباب من الفكر المتطرف والهدام، باستخدام وسائل علمية ورقمية حديثة، وأشادوا بالدور المؤثر الذي يضطلع به المركز في دعم استقرار المجتمع وبناء الوعي الوطني.

وأعرب وفد الدفعة 55 بكلية الدفاع الوطني عن تقديرهم لما لمسوه من جهود علمية ومؤسسية متقدمة داخل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مؤكدين أن ما يقدمه المركز يمثل نموذجًا وطنيًّا رائدًا في حماية الوعي، ومواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز الأمن الفكري، بما يدعم استقرار المجتمع، ويجسد التكامل البناء بين مؤسسات الدولة في خدمة الوطن وبناء الإنسان.