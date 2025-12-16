رئيس جامعة الأزهر عن اعتماد 2000 معهد أزهري: يوم عيد لنا

شارك الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، في فعاليات ملتقى ضمان جودة التعليم الأزهري في نسخته الرابعة، الذي أقيم بحضور الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور علاء عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إضافة إلى نواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات في القاهرة والأقاليم.

ورحب الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالحضور جميعًا في رحاب الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، وأكد أن هذا اليوم عيدٌ بالنسبة إلى الأزهر الشريف جامعًا وجامعة بمناسبة هذه الإنجازات التي تتحدث عن نفسها، وتتمثل في اعتماد 2000 معهد أزهري وما يقرب من 60 كلية في جامعة الأزهر، بجانب اعتماد ما يقرب من 90 برنامجًا أكاديميًّا.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، أن الجودة تعنى عناية كبيرة بالإصلاح داخل المنظمات التعليمية في الدولة، والجودة مستمدة من الإسلام مدللًا على ذلك بقوله تعالى: ﴿إنا لا نضيع أجر من أحسن عملًا﴾ لافتًا إلى أن المولى -عز وجل- تكفل بجزاء كل من كان سببًا في ذلك؛ حيث قال تعالى: ﴿إنَّا لا نضيع أجر المصلحين﴾.

وبيَّن رئيس الجامعة أنه كان يحتفي الأسبوع الماضي باعتماد كلية الطب للبنين جامعة بأسيوط لتلحق بشقيقاتها من كليات جامعة الأزهر المعتمدة، مشيرًا إلى أنه خلال الاحتفال قام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بتهنئة كلية الطب بأسيوط تليفونيًّا وقال خلال المكالمة: إن الجودة في قطاع كليات الطب عنده تعنى عناية تامة بخدمة المرضى وتقديم الخدمات الصحية لهم بكرامة.

وأكد رئيس الجامعة أنه أصبح لزامًا علينا أن نجود في جميع أعمالنا من أجل خدمة المجتمع والإسهام بشكل كبير وعملي في دعم رؤية الدولة المصرية 2030م، وما تحقق اليوم من إنجازات كانت -بفضل الله تعالى- ودعم من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني.

وقال: اليوم نشعر بالفخر بأن جامعة الأزهر سوف تصبح جامعة معتمدة قريبًا بإذن الله تعالى بعد اعتماد أكثر من 60 ٪ من كلياتها.