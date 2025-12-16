قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية
150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية
انفراجة في سوق اللحوم.. أرقام جديدة تكشف التفاصيل
75 دقيقة | خروج زيزو وعاشور وفتوح .. ودخول ثلاثى فى مباراة مصر ونيجيريا
سخافة | أول تعليق من شيرين على حقيقة صورتها في المستشفى
أحمد مراد : أم كلثوم عاشت 77 عامًا ويمكن تقديم ألف فيلم عنها بزوايا مختلفة
السبب "أسرار".. خناقة بين نادية الجندي وفريال يوسف
60 دقيقة .. منتخب مصر يتقدم على نيجيريا 2-1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك
بعد تحذير القومي للاتصالات .. هل يمكن اختراق الهواتف عبر المكالمات؟
الأناكوندا .. مصطفى محمد يلدغ نيجيريا بهدف لـ منتخب مصر
ديني

رئيس جامعة الأزهر عن اعتماد 2000 معهد أزهري: يوم عيد لنا

محمد صبري عبد الرحيم

شارك الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، في فعاليات ملتقى ضمان جودة التعليم الأزهري في نسخته الرابعة، الذي أقيم بحضور الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور علاء عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إضافة إلى نواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات في القاهرة والأقاليم.

ورحب الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالحضور جميعًا في رحاب الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، وأكد أن هذا اليوم عيدٌ بالنسبة إلى الأزهر الشريف جامعًا وجامعة بمناسبة هذه الإنجازات التي تتحدث عن نفسها، وتتمثل في اعتماد 2000 معهد أزهري وما يقرب من 60 كلية في جامعة الأزهر، بجانب اعتماد ما يقرب من 90 برنامجًا أكاديميًّا.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، أن الجودة تعنى عناية كبيرة بالإصلاح داخل المنظمات التعليمية في الدولة، والجودة مستمدة من الإسلام مدللًا على ذلك بقوله تعالى: ﴿إنا لا نضيع أجر من أحسن عملًا﴾ لافتًا إلى أن المولى -عز وجل- تكفل بجزاء كل من كان سببًا في ذلك؛ حيث قال تعالى: ﴿إنَّا لا نضيع أجر المصلحين﴾.

وبيَّن رئيس الجامعة أنه كان يحتفي الأسبوع الماضي باعتماد كلية الطب للبنين جامعة بأسيوط لتلحق بشقيقاتها من كليات جامعة الأزهر المعتمدة، مشيرًا إلى أنه خلال الاحتفال قام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بتهنئة كلية الطب بأسيوط تليفونيًّا وقال خلال المكالمة: إن الجودة في قطاع كليات الطب عنده تعنى عناية تامة بخدمة المرضى وتقديم الخدمات الصحية لهم بكرامة.

وأكد رئيس الجامعة أنه أصبح لزامًا علينا أن نجود في جميع أعمالنا من أجل خدمة المجتمع والإسهام بشكل كبير وعملي في دعم رؤية الدولة المصرية 2030م، وما تحقق اليوم من إنجازات كانت -بفضل الله تعالى- ودعم من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني.

وقال: اليوم نشعر بالفخر بأن جامعة الأزهر سوف تصبح جامعة معتمدة قريبًا بإذن الله تعالى بعد اعتماد أكثر من 60 ٪ من كلياتها.

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

أسعار الذهب

هل يصل جرام الذهب لـ 6000 جنيه؟| مفاجأة مدوية قريبا

الفضة

الغرف التجارية: مكاسب الفضة تتفوق على الذهب وتجاوزت 110 %

سونيا الحبال

هل تؤثر صور الجماجم داخل السيارات على طاقة السائق؟

بالصور

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

صينية سردين
صينية سردين
صينية سردين

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

حريق
حريق
حريق

فحوصات طبية أساسية للرجال بعد سن الأربعين.. نصائح للوقاية من الأمراض

الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين
الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين
الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

