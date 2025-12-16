قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل حذر رسول الله من أكل الباذنجان ليلا؟.. انتبه لـ7 حقائق عجيبة
425 وظيفة تخصصية .. فرص عمل بوزارة الخارجية
لا للتدخين في الأماكن المغلقة .. غرامات وحبس للمخالفين بأمر القانون
عشبة غير متوقعة تحمى من أمراض القلب ومشكلة نسائية شهيرة
أي حد بيتكلم | رد مثير من أحمد مراد على انتقاد محمد صبحي لـ فيلم الست
آخر اتصال جمع الاخوات | شقيق إيهاب ضحية مركب اليونان: خدعني بحضور فرح في القاهرة.. وبعد 3 أيام اكتشفت سفره إلى ليبيا
بالتردد .. قنوات تنقل نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
بيع اللحوم | انفعال محافظ الإسكندرية على رئيس حي وسط لهذا السبب
حسام حسن يجهز زيزو لدور خاص أمام زيمبابوي
بينها فلسطين وسوريا .. ترامب يوسّع عدد حظر دخول الدول الولايات المتحدة
بلجيكا تعرقل مسعى أوروبيا لتمويل دعم أوكرانيا من الأصول الروسية المجمدة
أخبار البلد

وزير الاتصالات :تأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين يساعد فى توسيع نطاق سوق العمل وخلق فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تشجيع الشباب على الالتحاق بالعمل كمهنيين مستقلين، والتركيز على تقديم برامج تدريبية متخصصة لتأهيلهم وتنمية قدراتهم فى هذا المجال، يعد وسيلة عملية لخلق فرص عمل فى المجتمعات التى يصعب فيها على الاقتصاد المحلى توفير فرص عمل مرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقدر الكافى لاستيعاب أعداد المتدربين والمؤهلين للعمل، بما يسهم فى توسيع نطاق سوق العمل متجاوزا الحدود الجغرافية؛ مضيفا أن الالتحاق بسوق العمل الحر يمنح المرأة المصرية مساحة أوسع لتحقيق التوازن بين التزاماتها المجتمعية وتحقيق طموحها العلمى والعملى والمهنى.

جاء ذلك فى كلمة الدكتور/ عمرو طلعت خلال مشاركته فى حفل تخرج ١٠٢ متدربة أتممن بنجاح برنامج "ديجيتلز مصر" Digitelles Misr المنفذ من خلال مركز ريادة الأعمال والابتكار CEI بكلية إدارة الأعمال - أنسى ساويرس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع شركة كابجيمينى مصر، بحضور الدكتور/ أحمد الدلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة/ هالة السعيد مستشارة الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والدكتور/ شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور/ سامر عطا الله العميد المشارك لكلية إدارة الأعمال بالجامعة، والمهندس/ حسام سيف الدين الرئيس التنفيذى لشركة كابجيمينى مصر.

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن هذا البرنامج يمثل لبنة إنتاجية جديدة تضاف إلى المجتمع، ويرسخ ما حققه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفضل ما يضمه من كفاءات، من تطور وتحول من قطاع خدمى فقط يقتصر دوره على تقديم خدمات الاتصالات والبريد والأتمتة والرقمنة وغيرها من الخدمات بالغة الأهمية إلى قطاع خدمى تنموى إنتاجى. 

وأشاد الدكتور/ عمرو طلعت بتضافر الجهود بين القطاع الحكومى، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، والمؤسسات الأكاديمية، من أجل تحقيق الرؤية التى ترتكز عليها استراتيجية مصر الرقمية، الهادفة إلى تمكين المجتمع من تطويع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإحداث أثر خدمى وتنموى وإنتاجى ملموس فى مختلف قطاعات المجتمع؛ فضلا عن خلق فرص عمل قائمة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمختلف فئات المجتمع وتخصصاته ومراحله العمرية فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن برنامج المهنيين المستقلين يمتلك مقومات تجعله ملائما للمرأة المصرية، التى أثبتت عبر عقود طويلة قدرتها على النجاح فى الجمع بين مسؤولياتها المجتمعية والأسرية، وطموحها العملى، وقدرتها على الإنتاج، والفكر، والإبداع، وتنمية مسارها المهنى.

وشهد الحفل تخريج ١٠٢ متدربة أتممن برنامج "ديجيتلز مصر" بنجاح عبر 4 دفعات متتالية، ضمن مبادرة رائدة لتمكين السيدات المصريات بالمهارات الرقمية وتعزيز دورهن فى الاقتصاد الرقمى.

وقال المهندس/ حسام سيف الدين، الرئيس التنفيذى لشركة كابجيمينى مصر: “يمثل برنامج ديجيتلز مصر نموذجًا عمليًا لتكامل دور القطاع الخاص مع أولويات الدولة فى بناء اقتصاد رقمى شامل ومستدام. من خلال تمكين النساء بمهارات الذكاء الاصطناعى والتسويق الرقمى والعمل الحر، نُعد كوادر نسائية قادرة على المنافسة عالميًا وتعزيز التنوع فى قطاع التكنولوجيا. يمنحهن البرنامج مرونة أكبر وتحكمًا فى وقتهن ومكان عملهن، ويتيح لهن تجاوز القيود الاجتماعية والثقافية، ليصبحن جزءًا من الجيل القادم من القادة الرقميين. الاستثمار فى الإنسان، وخاصة المرأة، هو حجر الأساس للنمو المستدام، ونخطط لتوسيع البرنامج عام 2026 لتمكين عدد أكبر من النساء وتعظيم أثره المجتمعى والاقتصادى.”

وقالت الأستاذة/ هالة بركات مدير مركز ريادة الأعمال والابتكار بكلية أنسى ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: “يمثل برنامج Digitelles Misr، بدعم من Capgemini وتنفيذ مركز ريادة الأعمال والابتكار بكلية أنسى ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، نموذجًا فعّالًا لتمكين المرأة بالمهارات الرقمية. ونحتفل اليوم بتخريج 102 خريجة من مختلف المحافظات، بعد أن أعدّهن البرنامج بالمعرفة والأدوات اللازمة لدخول مجالات العمل الحر، بما يتيح لهن توليد الدخل والعمل عن بُعد، ويساهم فى تجاوز التحديات المرتبطة بالموقع الجغرافى. ويؤكد هذا الإنجاز أن الاستثمار فى الإنسان هو الأساس لبناء مستقبل أكثر ابتكارًا واستدامة، وأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لتقدم المجتمع المصرى بأكمله.”

وزير اتصال اتصالات

