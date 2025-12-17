انهيار منزل خلف معبد إسنا بالأقصر.. وفرض كردون أمني حول موقع الحادث |تفاصيل

شهدت مدينة إسنا جنوب الأقصر حادث انهيار منزل قديم يقع خلف معبد إسنا، ما أسفر عن إصابة سيدة، جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمدينة إسنا قد تلقت بلاغًا يفيد بانهيار منزل بمنطقة خلف معبد إسنا.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة ومسؤولي الوحدة المحلية إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى التعامل السريع مع المصابة التي تعرضت لإصابات متفرقة نتيجة سقوط أجزاء من المنزل المنهار، وتم نقلها إلى مستشفى إسنا المركزي للاطمئنان على حالتها الصحية.

وأوضح مصدر مسئول أن المنزل المنهار من المنازل القديمة التي تعاني من تهالك في البنية الإنشائية، ويقع في نطاق منطقة أثرية، وتم فرض كردون أمني حول موقع الانهيار لمنع اقتراب المواطنين، حفاظًا على سلامتهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.