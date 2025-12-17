قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل آية «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» خاصة بالزكاة فقط؟.. الإفتاء تجيب
تفصلنا 4 أيام على بدء الشتاء.. تحذيرات من ظواهر جوية متقلبة
انهيار منزل خلف معبد إسنا بالأقصر.. وفرض كردون أمني حول موقع الحادث |تفاصيل
لاعب إيفواري.. إعلامي يكشف بديل صفقة «يزن النعيمات» بالأهلي
قرارات مصيرية| ترامب يلقي خطابًا للشعب الأمريكي.. والبيت الأبيض يكشف أهم محاوره
مهلة محددة .. محافظ دمياط يقرّر عدم تجديد تراخيص مكامير الفحم ونقلها لمجمع أبوجريدة
تشيلسي يحسم بطاقة نصف النهائي بثلاثية أمام كارديف في كأس الرابطة الإنجليزية
ترامب يوسع حظر السفر والقيود ليشمل 20 دولة إضافية | تعرّف عليها
مصير أحمد حمدي من الاستمرار في نادي الزمالك
ناقد رياضي: «المغرب» جاهزة لاستضافة أمم أفريقيا .. و«بلعمري» يقترب من الأهلي|فيديو
برشلونة يفوز على جوادالاخارا بهدفين نظيفين في كأس ملك إسبانيا 2026
انتقادات بالجملة لـ أحمد العوضي بسبب تصريح صادم له .. اعرف القصة كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انهيار منزل خلف معبد إسنا بالأقصر.. وفرض كردون أمني حول موقع الحادث |تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

شهدت مدينة إسنا جنوب الأقصر حادث انهيار منزل قديم يقع خلف معبد إسنا، ما أسفر عن إصابة سيدة، جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمدينة إسنا قد تلقت بلاغًا يفيد بانهيار منزل بمنطقة خلف معبد إسنا.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة ومسؤولي الوحدة المحلية إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى التعامل السريع مع المصابة التي تعرضت لإصابات متفرقة نتيجة سقوط أجزاء من المنزل المنهار، وتم نقلها إلى مستشفى إسنا المركزي للاطمئنان على حالتها الصحية.

وأوضح مصدر مسئول أن المنزل المنهار من المنازل القديمة التي تعاني من تهالك في البنية الإنشائية، ويقع في نطاق منطقة أثرية، وتم فرض كردون أمني حول موقع الانهيار لمنع اقتراب المواطنين، حفاظًا على سلامتهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الاقصر اخبار الاقصر امن الاقصر انهيار منزل معبد اسنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

الزمالك

الزمالك يواجه حرس الحدود وسط غياب نجومه.. والبدلاء على خط المواجهة

نفي

الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية

هيئة الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات سوهاج

الأب تحول إلى ذئب .. إحالة أوراق عامل للمفتي تعدى على ابنته بسوهاج

ترشيحاتنا

اروى جودة وعائشة بن احمد

افتتاح الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بدار الأوبرا.. بالصور

اروى جودة وعائشة بن احمد

افتتاح الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بالأوبرا .. صور

مروان حامد

لظروف صحية.. يسري نصرالله يتسلم جائزة مروان حامد فى افتتاح مهرجان القاهرة للفيلم القصير

بالصور

بخطوات سهلة زي الجاهزة .. طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة في البيت

طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

صينية سردين
صينية سردين
صينية سردين

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

حريق
حريق
حريق

فيديو

حادث الفنانة فاطمة محمد علي

ربنا سترها بلطفه.. فاطمة محمد علي تنجو من حادث سيارة مروع

طلاق نجل نهال عنبر

طفلان و21 سنة جواز.. طلاق المخرج حسام الحسيني نجل نهال عنبر

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد