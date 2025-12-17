جريمة قتل غامضة .. اغتيــ.ـال عالم نووي برتغالي بالرصاص في الولايات المتحدة

أفادت شرطة بروكلين ومسؤولو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) أن نونو إف غوميز لوريرو، 47 عامًا، أستاذ العلوم والهندسة النووية من البرتغال، أصيب بعدة رصاصات يوم الاثنين وتوفي صباح الثلاثاء في المستشفى.

اغتيال عالم نووي برتغالي

وقالت شرطة مدينة بروكلين الأمريكية إن عناصرها استجابوا لبلاغ عن إطلاق نار في شقة حوالي الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي ونُقل لوريرو بسيارة إسعاف إلى مستشفى في بوسطن، حيث فارق الحياة صباح الثلاثاء، بحسب ما أفادت به شبكة "بي بي سي".

وأفاد مكتب المدعي العام لمقاطعة نورفولك بأنه لم يتم القبض على أي شخص، وأن الشرطة تتعامل مع الحادث باعتباره "تحقيقًا جاريًا في جريمة قتل".

تخصص لوريرو في الفيزياء في المعهد العالي التقني في لشبونة عام 2000، وحصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء من إمبريال كوليدج لندن عام 2005، وفقًا لصفحته على موقع الكلية.

اشتهر الفيزيائي النظري وعالم الاندماج النووي بأبحاثه الحائزة على جوائز في ديناميكيات البلازما الممغنطة.

انضم لوريرو إلى هيئة التدريس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2016، وعُيّن مديرًا لمركز علوم البلازما والاندماج النووي في المعهد عام 2024.

وأعرب متحدث باسم معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في بيانٍ صادرٍ عن المعهد لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن خالص تعازيه لأسرته وطلابه وزملائه وجميع من يعانون من الحزن.

وأضافت الجامعة أن جهودًا مكثفةً تُبذل داخل مجتمع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لتقديم الدعم والمساندة لمن عرفوا البروفيسور الراحل.