رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الاحتلال يواصل تدمير قدرات ومقدرات الشعب في غزة

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن الاحتلال لم ينفذ الالتزامات المقررة له خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى خرقه الاتفاق 813 مرة، مضيفا أن هذه الانتهاكات أدت إلى استشهاد نحو 400 فلسطيني، وإصابة أكثر من 1000 آخرين، إلى جانب تدمير نحو 20% من الممتلكات في قطاع غزة.

وأشار عبد العاطي، خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الاحتلال يواصل تدمير قدرات ومقدرات الشعب الفلسطيني في المناطق التي لا يزال يسيطر عليها، كما عرقل وصول المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية، حيث سمح بدخول أقل من ثلث المساعدات، وغالبًا كانت محددة بالكم والنوع، فيما امتنع عن إدخال الكرفانات والمساكن المؤقتة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، خاصة خلال موجات البرد والعواصف، ما جعل الحياة في قطاع غزة أشبه بـ "الجحيم الإنساني".

وأكد رئيس الهيئة أن نقص المساعدات، والأدوية، والمعدات الأساسية جعل سكان القطاع يعيشون في ظروف كارثية، مشيرًا إلى أن الهدف واضح، وهو محاولة تهجير السكان ضمن مخطط طويل الأمد، مضيفا أن جميع هذه الإجراءات تفرغ الاتفاق من مضامينه وتضعه في مهب الريح، رغم جهود الوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات، إلا أن العراقيل الإسرائيلية مستمرة، والنقد الأمريكي لإسرائيل ما يزال دون المستوى المطلوب لضمان الالتزام بالاتفاق.

وأشار عبد العاطي إلى أن هذه العراقيل تعرقل الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق، ما يزيد من معاناة المدنيين ويستدعي تكثيف الضغط الدولي لضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه الإنسانية.