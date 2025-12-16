مصر المستقبل: وقف إطلاق النار بغزة الخطوة الأساسية نحو سلام عادل وشامل

أكد طارق عناني، الأمين العام لشئون المصريين بالخارج بحزب مصر المستقبل، أن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة بات أولوية قصوى لا تحتمل التأجيل، باعتباره المدخل الرئيسي لوقف التصعيد وفتح الطريق أمام مسار سياسي جاد ومستدام يُحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح “عناني”، في بيان، أن التهدئة الشاملة تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وتُسهّل جهود التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

وجدد الأمين العام لشئون المصريين بالخارج بحزب مصر المستقبل، رفضه القاطع لأي محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدًا أن الدور المصري سيظل محوريًا في دعم جهود التهدئة والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لمنع أي تصعيد.

وشدد على أن وقف إطلاق النار هو الخطوة الأساسية نحو سلام عادل وشامل يُعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة.