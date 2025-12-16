الخارجية تطالب بضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية

شدد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يسهم في تثبيت التهدئة ومنع تجدّد العنف.

وأكد وزير الخارجية المصري، في هذا السياق، ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، والإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتهيئة بيئة آمنة داخل القطاع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية المصري وبيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، الاثنين، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الصديقين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، في بيان، إن "عبد العاطي" شدد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق وبالكميات اللازمة، ودعم خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، ويمهّد لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، في إطار رؤية متكاملة تحافظ على وحدة الأرض الفلسطينية، وتدعم المسار السياسي الهادف إلى تحقيق سلام عادل وشامل وفقًا للمرجعيات الدولية.

العلاقات المصرية–المجرية



وأوضح البيان أن عبد العاطي أعرب، خلال الاتصال، عن التقدير للتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات المصرية–المجرية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا التطور يعكس الإرادة السياسية المشتركة لقيادتي البلدين لدفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب.

وشدد وزير الخارجية المصري على الحرص على مواصلة البناء على هذا الزخم الإيجابي، من خلال تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتشجيع مزيد من الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم أهداف التنمية.

كما نوّه إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين داخل المحافل متعددة الأطراف، وتبادل الدعم المتبادل إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق الشراكة القائمة بين البلدين، ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.