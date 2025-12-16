فتحي سند عن لقاء الأردن والمغرب: اللي حصل ده نتاج شغل محترم

علق الناقد الرياضي فتحي سند علي نهائي كأس العرب والمواجهة المرتقبة في النهائي بين الأردن و المغرب، وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فتحي سند، في منشوره: الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب.. النهائي ده عنوانه استحقاق مش مفاجأة.. الأردن والمغرب كانوا أوضح منتخبين في البطولة من بدري، أداء ثابت وشخصية حاضرة، حتى والمغرب مش بكامل نجومها، والأردن ناقصها عناصر تقيلة".

واضاف: "اللي حصل ده نتاج شغل محترم من الأجهزة الفنية والإدارية، تنظيم، التزام، وروح قتالية باينة في كل ماتش من كل اللاعيبة".

وختم: "ناس كتير شايفة واتفق معاها إن النهائي ده هو الأفضل فنيًا في البطولة، ومواجهة أتوقع نشوف فيها كورة تقيلة وممتعة للآخر".

يشهد نهائي بطولة كأس العرب 2025 حدثًا استثنائيًا على مستوى تاريخ البطولة، بعدما تأكد إقامة النهائي بين منتخب آسيوي وآخر أفريقي، في سابقة هي الأولى منذ نسخة عام 1992، لتعود المواجهة العابرة للقارات بعد غياب دام أكثر من ثلاثة عقود.