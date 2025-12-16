قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جديد ضد المتهم بالتحـ.ـرش بطلاب مدرسة التجمع
محلل: خروقات وقف إطلاق النار في غزة ليست حادثا عابرا بل ورقة ضغط سياسية بيد نتنياهو
وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو
قافلة «زاد العزة» الـ95 تنطلق إلى غزة محمّلة بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات
أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك
الزمالك على صفيح ساخن| إدارة النادي تواجه التحقيقات.. وأزمة الأرض تهدد مستقبل القلعة البيضاء
رئيس ضمان الجودة: التعليم الأزهري ركيزة علمية وثقافية أصيلة في مصر والعالم الإسلامي
الزمالك معلقا على أزمة أرض أكتوبر: نثق في المؤسسات المصرية
الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار متفاوتة الشدة حتى الثلاثاء
رحلات حج وعمرة وهمية.. القبض على المسئولين عن 26 شركة سياحية غير مرخصة
أبناء الجوهري.. إسلام صادق يعلق علي تأهل منتخب الأردن لنهائي كأس العرب
بي بي سي: رحلات إبستين إلى بريطانيا شملت ضحايا تعرضن لانتهاكات واعتداءات
رياضة

فتحي سند عن لقاء الأردن والمغرب: اللي حصل ده نتاج شغل محترم

علا محمد

علق الناقد الرياضي فتحي سند علي نهائي كأس العرب والمواجهة المرتقبة في النهائي بين الأردن و المغرب، وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فتحي سند، في منشوره: الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب.. النهائي ده عنوانه استحقاق مش مفاجأة.. الأردن والمغرب كانوا أوضح منتخبين في البطولة من بدري، أداء ثابت وشخصية حاضرة، حتى والمغرب مش بكامل نجومها، والأردن ناقصها عناصر تقيلة".

واضاف: "اللي حصل ده نتاج شغل محترم من الأجهزة الفنية والإدارية، تنظيم، التزام، وروح قتالية باينة في كل ماتش من كل اللاعيبة".

وختم: "ناس كتير شايفة واتفق معاها إن النهائي ده هو الأفضل فنيًا في البطولة، ومواجهة أتوقع نشوف فيها كورة تقيلة وممتعة للآخر".

يشهد نهائي بطولة كأس العرب 2025 حدثًا استثنائيًا على مستوى تاريخ البطولة، بعدما تأكد إقامة النهائي بين منتخب آسيوي وآخر أفريقي، في سابقة هي الأولى منذ نسخة عام 1992، لتعود المواجهة العابرة للقارات بعد غياب دام أكثر من ثلاثة عقود.

الإعلامي والناقد الرياضي فتحي سند الناقد الرياضي فتحي سند نهائي كأس العرب الأردن المغرب

