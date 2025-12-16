أحمد حسن يعلق على تصريحاته قبل وبعد كأس العرب: فين المشكلة

علق الإعلامي أحمد حسن مدير منتخب مصر ، الذي شارك في بطولة كأس العرب، على تصريحاته قبل وعقب المسابقة ووداع المنتخب من الدور الأول.

وقال أحمد حسن ، عبر شاشة أون سبورت: "فين المشكلة فين الأزمة؟ وانت رايح أى بطولة طبيعى بترفع معنويات المجموعة اللى معاك، عمرى ماهاجى أقول لك إحنا مش رايحين ننافس على اللقب إحنا رايحين كده بس تمثيل مشرف مش هتقدر تقول كده طبعا".

وقال أحمد حسن ، فى تصريحات إعلامية قبل بدء البطولة: "التكليف ده من مصر كلها إن إحنا نعمل منتخب إن شاء الله بإذن الله يليق باسم مصر ويروح ينافس على البطولة العربية".

وتابع: "الاختيارات الحمد لله كانت موفقة من الجهاز الفني، وإن شاء الله منتخبنا يكون أفضل".

وختم : "كان موجود معانا سبع أو ست لاعيبة أساسيين، ما بقوش موجودين معانا ، وما كنتش محظوظ بقى، وده بيحصل وكانت النتيجة كان ممكن تكون أفضل من كده".