غيابات تضرب تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة ودية هامة أمام منتخب نيجيريا، اليوم الثلاثاء على ملعب "ستاد القاهرة الدولي"، ضمن استعداداته لمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2025.

تحمل المباراة أهمية كبيرة للجهاز الفني للفراعنة، بقيادة حسام حسن، الذي يسعى من خلالها لتقييم مستوى اللاعبين، تجربة بعض الخطط التكتيكية، وتعزيز الانسجام بين العناصر الأساسية والجديدة قبل انطلاق البطولة.

غيابات في تشكيل منتخب مصر

ويغيب عن منتخب مصر ضد نيجيريا كلا من محمد صلاح نجم ليفربول بعد قدومه متأخرا لمعسكر الفراعنة بجانب تريزيجيه وعمر مرموش وإبراهيم عادل.

مباراة مصر ونيجيريا في البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

تُقام مباراة مصر ونيجيريا الودية في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمواجهة مصر ونيجيريا

سيتم بث المباراة مباشرة عبر شبكة قنوات أون سبورت، لتتيح للجماهير متابعة اختبار حقيقي لقوة الفراعنة أمام منافس إفريقي من العيار الثقيل قبل البطولة القارية.