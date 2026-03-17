الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروعات الترميم بقلعة صلاح الدين الأيوبي

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
محمد الاسكندرانى

في إطار المتابعة الدورية من وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، لمشروعات الترميم الجارية بالمواقع الأثرية المختلفة، قام الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بجولة تفقدية لعدد من الآثار داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات  أعمال المشروعات الجارية بها ونسبة الانجاز.

زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لقلعة صلاح الدين

 

رافقه خلال الجولة الدكتور ضياء زهران رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والدكتور محمد المنشاوي المشرف على منطقة آثار القلعة، إلى جانب عدد من مفتشي الآثار بالمنطقة.


واستهل الأمين العام جولته بزيارة جامع محمد علي، حيث اطلع على  آخر مستجدات مشروع الترميم الدقيق لزخارف القباب بصحن المسجد، حيث وجه بضرورة الإسراع في ترميم المنبر الخشبي الأثري للمسجد إلى جانب بدء أعمال ترميم المظلة الخشبية لفسقية الوضوء بالصحن، ورفع كفاءة برج الساعة الدقاقة المهداة من لويس فيليب الأول إلى محمد علي باشا.

كما تفقد مقبرة محمد علي باشا، حيث يتم تنفيذ أعمال ترميم الكسوة الحريرية التي تغطي الجدران، إلى جانب صيانة جميع القطع النسيجية داخل المقبرة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للترميم الدقيق.

وشملت الجولة كذلك متابعة أعمال مشروع ترميم قصر الجوهرة، الذي يجري تحت إشراف قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، حيث تم استعراض نسب الإنجاز والتي شملت الانتهاء من الدراسات التاريخية والتوثيقية للأثر، وتغليف المقتنيات الأثرية الثابتة والمنقولة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الرصد المساحي والميزانية الشبكية وتركيب شيتات الرصد، وكذلك أعمال تقوية وتثبيت العناصر المعمارية، وحقن الشروخ والقشور، وعزل الجداريات المزخرفة، مع إعداد التقارير الإنشائية الخاصة بالفراغات الداخلية لمعالجة الحوائط والأرضيات والأسقف. ويجري حالياً تنفيذ أعمال العزل ببعض الأسطح.

كما تضمنت الجولة زيارة مسجد سليمان باشا الخادم، والمدافن الملحقة به التي تضم مجموعة متميزة من شواهد القبور العثمانية، فضلاً عن تفقد منطقة محكي القلعة والحديقة المتحفية.

واختتم الأمين العام جولته بزيارة جامع الناصر محمد بن قلاوون، حيث تابع أعمال تنظيف الأعمدة الرخامية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من جميع مشروعات الترميم الجارية بالمنطقة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟
