أمين الأعلى للآثار يتفقد عدداً من المواقع الأثرية بشارع المعز

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، على المتابعة الدورية للمواقع الأثرية والوقوف على مستجدات أعمال الترميم والتطوير ورفع الكفاءة بها، قام الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بجولة تفقدية لعدد من الآثار الإسلامية بشارع المعز بمنطقة القاهرة التاريخية، رافقه خلالها كل من الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المشروعات، والدكتور ضياء زهران رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

شارع المعز

واستهل الدكتور هشام الليثي ، جولته بزيارة بوابة الفتوح وجامع الحاكم بأمر الله والمنطقة المحيطة به، حيث تابع آخر ما آلت إليه دراسات التوثيق الأثري والمعماري لمئذنتي الجامع، وذلك تمهيداً للبدء في تنفيذ مشروع ترميمهما.

كما شملت الجولة، زيارة بيت السحيمي وحمام إينال ثم قصر بشتاك، بالإضافة إلى تفقد السور الرخامي المتقدم لمدخل مدرسة وخانقاه السلطان الظاهر برقوق، حيث وجّه الأمين العام بضرورة تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، ومعالجة هبوط الأرضية بمنطقة إيوان القبلة بالمدرسة، إلى جانب معالجة أحجار الواجهة التي تأثرت بارتفاع نسبة الرطوبة.

وتضمنت الجولة أيضاً تفقد سبيل محمد علي، حيث وجّه الأمين العام بسرعة إعداد مقترح لإعادة توظيفه كمركز للزوار بشارع المعز، بما يسهم في تعزيز تجربة الزائرين وإبراز القيمة التاريخية للمنطقة.

كما تفقد مجمع السلطان قلاوون، موجهاً قطاع المشروعات بسرعة الانتهاء من إجراءات إدراج المجموعة ضمن مشروع ترميم متكامل للحفاظ عليها وصيانتها.

واختتم جولته التفقدية بزيارة وكالة السلطان قايتباي بباب النصر، حيث اطلع على آخر مستجدات أعمال الترميم التي وصلت نسبة الإنجاز بها إلى نحو 95%.

