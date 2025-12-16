قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

هاني رمزي يدعم حسام حسن ويكشف الفروق بين الأجيال وأزمة الدفاع في منتخب مصر

هاني رمزي
هاني رمزي
إسراء أشرف

أكد هاني رمزي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، دعمه الكامل لحسام حسن في تجربته الحالية مع المنتخب الوطني، مشددًا على أن المدرب الوطني دائمًا ما يحقق نجاحات مميزة مع الفراعنة، مستشهدًا بتجربتي الراحل محمود الجوهري والكابتن حسن شحاتة.

وقال رمزي ، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc"، إن تجربة المدرب الوطني مع منتخب مصر كانت دائمًا ناجحة ومؤثرة، إلا أن الأوضاع الحالية تختلف كثيرًا عن الفترة التي كان يقود فيها محمود الجوهري المنتخب، سواء من حيث الأجواء العامة أو طبيعة المنافسة.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن الكرة المصرية تعاني حاليًا من حالة تعصب واضحة، إلى جانب غياب الجماهير عن المدرجات، على عكس فترة الجوهري التي كانت تشهد امتلاء الملاعب بالجماهير، ومنح الجهاز الفني مساحة أكبر لاتخاذ القرارات دون ضغوط كبيرة.

وأضاف أن حسام حسن يعمل في ظروف أكثر صعوبة مقارنة بالفترات التي تولى فيها حسن شحاتة أو محمود الجوهري المسؤولية، سواء على المستوى الفني أو من حيث نوعية اللاعبين المتاحين، مؤكدًا أن الجيل الحالي يضم عناصر مميزة، لكنه يفتقد وجود عدد كبير من المواهب والأسماء الاستثنائية التي كانت متوفرة في الأجيال السابقة.

وتحدث رمزي عن بطولة كأس العرب، مؤكدًا أنه كان يتمنى انضمام مروان حمدي إلى قائمة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، خاصة أنه مهاجم صندوق يتميز بقدرات مختلفة عن صلاح محسن وأسامة فيصل، وكان يمكن أن يشكل بديلًا قويًا وفعّالًا لمصطفى محمد.

وأشار إلى أن استراتيجية خفض أعمار لاعبي منتخب مصر تُعد خطوة إيجابية ومهمة، معتبرًا أن هذه المسؤولية يجب أن تكون ضمن أولويات جميع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، وليس حسام حسن فقط.

وعن الخروج المبكر لمنتخب مصر من بطولة كأس العرب، أرجع هاني رمزي السبب إلى غياب التنسيق بين المنتخبين الأول والثاني، وهو ما أثر على الانسجام والاستقرار الفني.

واختتم رمزي تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر يعاني من أزمة واضحة في خط الدفاع، وهو ما ظهر بشكل جلي خلال منافسات كأس العرب، كما أشار إلى أن محمد هاني لاعب مميز فنيًا، إلا أن مستواه يتسم بعدم الثبات من مباراة لأخرى

هاني رمزي حسام حسن منتخب مصر المنتخب الوطني كأس أمم أفريقيا

