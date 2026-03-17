المطران شيحان يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر ويشيد بدوره في إرساء السلام بالمنطقة

بعث المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في نص التهنئة:

"باسم الكنيسة المارونية في مصر، وبالأصالة عن نفسي، يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعيده عليكم، وعلى مصرنا الحبيبة، وشعبها العظيم بالخير واليمن والبركات".

مواجهة التحديات الراهنة

وأعرب المطران في برقيته عن عميق الشكر والتقدير لجهود فخامة الرئيس الدؤوبة، وتشجيعه المستمر لإرساء السلام في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا إننا نثمن غاليًا بُعد نظركم، ومواقفكم المتميزة والحكيمة في مواجهة التحديات الراهنة.

كذلك، توجه المطران بالتهنئة الخالصة إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والقيادات السياسية، والأمنية، وكافة مؤسسات الدولة المصرية، والشعب المصري العظيم بمسلميه ومسيحييه، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر بالخير واليمن والبركات.

واختتم المطران جورج شيحان التهنئة بالتأكيد على أن أبناء الكنيسة المارونية يرفعون صلواتهم إلى الله، لكي ينعم السلام والأمان في ربوع الوطن العربي الكبير، مع توجيه تضرع خاص، من أجل وطننا الغالي لبنان، متمنيًا لفخامة الرئيس دوام الصحة والتوفيق، لما فيه خير البلاد، والعباد.